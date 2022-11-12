"Зернова угода": ООН закликає дозволити експорт добрив з РФ

В Росії нарікають, що стосовна експорту російського продовольства і добрив частина домовленостей не діє. В ООН закликають докласти зусиль, щоб подовжити дію угоди після 19 листопада.

У рамках "зернової угоди" має бути забезпечений безперешкодний експорт на світові ринки як продуктів харчування, так і мінеральних добрив, зокрема аміаку, що "походять з Російської Федерації", йдеться в повідомленні Організації Об'єднаних Націй за підсумками переговорів з представниками РФ, проведених у п'ятницю, 11 жовтня.

Головною темою зустрічі голови Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) Ребеки Грінспан та заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним були питання, пов'язані з виконанням усіх домовленостей, досягнутих в Стамбулі 22 липня, а також подовження їхньої дії після 19 листопада.

Представники РФ нарікають, що частина угод, яка стосується експорту російського продовольства і добрив, не діє. Водночас агентство dpa зауважує, що хоч накладені на РФ санкції не спрямовані безпосередньо проти цього експорту, проте ускладнюють для російських компаній доступ до європейських портів, обробку платежів та отримання страховки для суден. З цієї причини Москва пригрозила не подовжувати угоду після завершення її терміну дії 19 листопада.

В ООН зазначають, що під час зустрічі у п'ятницю йшлося, зокрема, про кроки задля вирішення цих питань. "Світ не може дозволити собі, щоб глобальні проблеми з доступністю добрив перетворилися на глобальний дефіцит продовольства, тож ООН закликає всіх учасників прискорити усунення будь-яких перешкод, що залишилися, для експорту та транспортування добрив до країн, які їх найбільше потребують", - зауважили в організації.

Росіяни не зароблять на добривах для Малаві

В контексті пошуку рішень для постачань добрив, на зустрічі представників ООН з росіянами йшлося, також про відправку наступного тижня 20 тисяч тонн добрив до африканської країни Малаві під егідою Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Цей вантаж був заблокований в Нідерландах через те, що компанія, якій належать добрива, пов'язана з особою, яка опинилися під санкціями Європейського Союзу. "Рішення про розблокування партії добрив ухвалено з розумінням того, що ООН забезпечить їхню доставку в узгоджене місце і що російська компанія та особа, яка потрапила під санкції, нічого не зароблять на транзакції", - заявили в міністерстві закордонних справ Нідерландів, повідомляє AFP.

РФ не підтверджує продовження зернової угоди

Водночас ані ООН, ані РФ за підсумками зустрічі не повідомили про будь-який прогрес у погодженні подовження дії "зернової угоди" після 19 листопада. 29 жовтня Росія призупинила участь в угодіз причини атаки дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Однак уже 2 листопада Москва оголосила про повернення до угоди. "Але Росія залишає право вийти з неї, якщо Київ порушить гарантії", - заявив тоді президент РФ Володимир Путін.

Гріффітс вважає, що дію угоди необхідно подовжити на рік.