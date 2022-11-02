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Судна в черзі на прохід БосфоруФото: Khalil Hamra/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

РФ заявила про відновлення своєї участі в "зерновій угоді"

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Міноборони РФ стверджує, що Москва нібито отримала "достатні" гарантії від Києва щодо демілітаризації морського коридору, тому відновлює участь в "зерновій угоді".

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Росія відновлює свою участь в угоді щодо вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України, заявило міноборони РФ у середу, 2 листопада.

У заяві йдеться, що українська сторона нібито офіційно запевнила, що "морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень "Чорноморської зернової ініціативи" та пов'язаного з нею положення про Спільний координаційний центр. Сталося це завдяки участі ООН та Анкари, стверджують в міноборони РФ. 

"Російська Федерація вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми, та відновлює реалізацію угоди", - йдеться у заяві російського відомства.

Зміна позиції Москви відбулася після телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також низки контактів між міністрами оборони двох країн.

Напередодні в ООН заявляли про сподівання щодо відновлення роботи коридору 3 листопада. 

Претензії РФ

Росія призупинила участь в "зерновій угоді" 29 жовтня, пояснивши цей крок атаками дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. В причетності до атак Москва звинуватила Україну та Великобританію.

Проте 30 жовтня делегації Туреччини, України та ООН у Спільному координаційному центрі погодили на 31 жовтня поновлення руху 16 суден, зокрема 12 суден на вихід із українських портів. Рух продовжився і 1 листопада.

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