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Судна в очікуванні переходу Босфору
Судна в очікуванні переходу БосфоруФото: UMIT BEKTAS/REUTERS
ПолітикаУкраїна

В ООН очікують відновлення "зернового коридору" 3 листопада

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі очікує поновлення руху суховантажів з українським продовольством 3 листопада. З українських портів мають вийти вісім суден із зерном.

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Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла сподівається на поновлення руху суховантажів з українським продовольством у четвер, 3 листопада.

"Експорт зерна та продовольства з українських портів необхідно продовжувати. Хоча рух суден не запланований на 2 листопада в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", ми очікуємо, що завантажені судна вийдуть у море у четвер", - написав він у Twitter.

Раніше представництво ООН у СКЦ повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках "Чорноморської зернової ініціативи" 2 листопада.

Про плани відновлення руху суден з 3 листопада також ввечері у вівторок повідомляв міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його інформацією, очікується, що 8 суден із сільськогосподарською продукцією пройдуть "зерновим коридором" у цей день.  

Туреччина наполягає на збереженні "зернового коридору"

Цього ж дня Кубраков провів розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Турецький міністр також поговорив з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Туреччина продовжить робити свій внесок у забезпечення миру в регіоні та надання гуманітарної допомоги на всіх рівнях, як вона це робила досі", - цитує агентство Anadolu слова Акара.

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За його словами, підписана 22 липня і розрахована на 120 днів "зернова ініціатива" значною мірою сприяла пом'якшенню глобальної продовольчої кризи, оскількимайже 10 мільйонів тонн зерна було відправлено тим, хто його потребує, і довела, що "співпраця та діалог" вирішують проблеми.

Акар зазначив, що чорноморський зерновий коридор набагато швидше і зручніше для перевезення зерна, ніж сухопутний, і ця гуманітарна діяльність повинна бути відокремлена від війни.

Претензії РФ

Росія призупинила участь в "зерновій угоді" 29 жовтня, пояснивши цей крок атаками дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. В причетності до атак Москва обвинуватила Україну та Великобританію.

Проте 30 жовтня делегації Туреччини, України та ООН у Спільному координаційному центрі погодили на 31 жовтня поновлення руху 16 суден, зокрема 12 суден на вихід із українських портів. Рух продовжився і 1 листопада.

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