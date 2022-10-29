Вибухи у Севастополі: окупанти кажуть, що їх атакували дрони

Окупаційна влада міста каже, що всі дрони збиті та ніхто не постраждав.

В анексованому Росією Севастополі вранці, 29 жовтня, пролунала серія вибухів. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що кораблі Чорноморського флоту "відбивали атаку безпілотників".

За його словами, атака почалася о 4:30 ранку і тривала кілька годин. Развожаєв стверджує, що всі дрони були збиті. Крім того, російські військові знищили в акваторії бухти надводний безпілотник, написав він.

"Губернатор" додав, що у гуртожитку Севастопольського професійного художнього коледжу "від гучного звуку" зазнало пошкоджень віконне скло, але ніхто не постраждав.

Як повідомив так званий "уряд" Севастополя в Telegram-каналі, після атаки дронів рейд у Севастополі тимчасово перекрито, рух поромів і катерів призупинено, а рух між районами можливий лише автобусами.

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Путін запровадив "середній рівень реагування" в Криму і Севастополі

19 жовтня російський президент Володимир Путін оголосив запровадження в анексованому Криму і місті Севастополь, а також ще в шести регіонах РФ стан "середнього рівня реагування". У рамках цього режиму місцева влада має здійснювати "проведення мобілізаційних заходів у сфері економіки, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування", а також запроваджувати заходи з цивільної оборони.