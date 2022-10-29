  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Кораблі Чорноморського флоту в Севастополі (архівне фото)
Кораблі Чорноморського флоту в Севастополі (архівне фото) Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Вибухи у Севастополі: окупанти кажуть, що їх атакували дрони

Аліна Коломієць
31 хв. тому

Окупаційна влада міста каже, що всі дрони збиті та ніхто не постраждав.

https://p.dw.com/p/4IpY1

В анексованому Росією Севастополі вранці, 29 жовтня, пролунала серія вибухів. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що кораблі Чорноморського флоту "відбивали атаку безпілотників".

За його словами, атака почалася о 4:30 ранку і тривала кілька годин. Развожаєв стверджує, що всі дрони були збиті. Крім того, російські військові знищили в акваторії бухти надводний безпілотник, написав він.

"Губернатор" додав, що у гуртожитку Севастопольського професійного художнього коледжу "від гучного звуку" зазнало пошкоджень віконне скло, але ніхто не постраждав.

Як повідомив так званий "уряд" Севастополя в Telegram-каналі, після атаки дронів рейд у Севастополі тимчасово перекрито, рух поромів і катерів призупинено, а рух між районами можливий лише автобусами.

Читайте також: Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться

Путін запровадив "середній рівень реагування" в Криму і Севастополі

19 жовтня російський президент Володимир Путін оголосив запровадження в анексованому Криму і місті Севастополь, а також ще в шести регіонах РФ стан "середнього рівня реагування". У рамках цього режиму місцева влада має здійснювати "проведення мобілізаційних заходів у сфері економіки, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування", а також запроваджувати заходи з цивільної оборони. 

Як афроукраїнець із Криму воює в "Легіоні Свободи"

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Загиблі російські військові поблизу Лимана (архівне фото)

Генштаб ЗСУ оцінив втрати особового складу росіян у 70 тисяч

Конфлікти43 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ілон Маск на тлі логотипу Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Економіка19 год. тому
Кадр зі стрічки "Бачення метелика"

Українське кіно воєнного часу на кінофестивалі у Берліні

Українське кіно воєнного часу на кінофестивалі у Берліні

Панорама21 год. тому
Голова ЄЦБ Крістін Лагард

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

Економіка21 год. тому
Долар

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Економіка23 год. тому
Postapokalyptische Zukunft Inszenierung

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Суспільство24 год. тому07:13 хв.
Датчики задимлення, Словенія

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

Конфлікти28 жовтня 2022 р.
На головну сторінку