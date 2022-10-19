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Володимир Путін (архівне фото)
Володимир Путін (архівне фото)Фото: Gavriil Grigorov/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України

Олександр Куницький
1 год. тому

Володимир Путін підписав "указ" про введення воєнного стану на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Російський президент Володимир Путін оголосив про запровадження воєнного стану в самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР", а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Про підписання відповідного "указу" заявив Путін під час засідання Ради безпеки РФ у середу, 19 жовтня.

За його поясненнями, на цих територіях до анексії вже діяв режим воєнного стану. "Зараз нам необхідно оформити цей режим вже в рамках російського законодавства", - цитує Путіна агенція "Інтерфакс". При цьому президент РФ зазначив, що указ "буде негайно відправлений на затвердження до Ради Федерації", а "про ухвалене рішення поінформовано і Держдуму".

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Згідно тексту указу, який поширила пресслужба Кремля, так званий "воєнний стан" вводиться з опівночі 20 жовтня. Зазначається, що уряду РФ у триденний термін необхідно буде подати пропозиції про заходи, які будуть застосовані на цих територіях.

"Середній рівень реагування" в прикордонних регіонах з Україною

Також Путін підписав указ про запровадження "максимального рівня реагування" на територіях, де він "ввів воєнний стан".

Водночас цим указом вводиться середній рівень реагування в регіонах, що межують з Україною. А саме: в Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях. А також в анексованому українському Криму. У рамках цього режиму місцева влада має здійснювати "проведення мобілізаційних заходів у сфері економіки, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування", запроваджувати заходи з цивільної оборони. На решті територіях РФ введено режим підвишеної та базової готовності.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати "як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". "Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - написав віну  Twitter.

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Раніше Росія оголосила про евакуацію "органів влади" та населення з Херсону. Командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, генерал армії Сергій Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на херсонському напрямку, де, за його словами, для РФ склалася "дуже непроста" військово-тактична ситуація.

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Володимир Путін (архівне фото)

Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України

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