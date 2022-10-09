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Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що вибух на Керченському мості був терактом, організованим українськими спецслужбами.Фото: Gavriil Grigorov/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Росія звинуватила Україну у вибуху на Керченському мості

Степан Смишляєв
1 год. тому

За версію російських посадовців, аби дістатися мосту, підірвана вантажівка проїхала через Болгарію, Грузію і Вірменію. При цьому допомагали в організації вибуху росіяни і іноземні громадяни.

https://www.dw.com/uk/rosia-zvinuvatila-ukrainski-specsluzbi-u-vibuhu-na-kercenskomu-mosti/a-63386634

Вибух вантажівки на Керченському мості8 жовтня, через який були зруйновані два автомобільні прольоти, організований Україною, стверджують російські високопосадовці. "Всі наші дані початкового етапу розслідування сьогодні дозволяють нам зробити однозначний висновок - це теракт, який готували українські спецслужби", - заявив голова Слідчого комітету (СК) Росії Олександр Бастрикін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у неділю, 9 жовтня, повідомляє пресслужба Кремля.

СК РФ порушив справу за статтею "тероризм" Кримінального кодексу Росії, допитав "багато свідків, очевидців", розпочав та "значною мірою завершив" вибухотехнічну, генетичну та криміналістичну експертизи, заявив Бастрикін.

Довга дорога вантажівки

За його словами, щоб підірвати Керченський міст, вантажівка проїхала через Болгарію, Грузію, Вірменію і Росію. "Крім того, встановлені перевізники - особи, які брали участь в організації руху цієї вантажівки. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з-поміж тих, хто міг готувати теракт, і людей, які діють на території Російської Федерації", - сказав голова СК РФ.

Бастрикін додав, що окрім українських спецслужб, до вибуху причетні також "громадяни Росії та закордонних держав". "Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Російської Федерації", - резюмував Путін.

Надто цинічно навіть для Росії

В Україні заяви російських посадовців щодо "тероризму" сприйняли з обуренням, наголосивши, що саме РФ своїми ракетами і снарядами вже 228-й день вбиває українських цивільних. "Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - написав в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, яке вийшло невдовзі після повідомлення Кремля, не прокоментував заяви росіян, але підкреслив, що атака на житлові будинки в Запоріжжі була свідомою, а "той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди бʼють". "Коли хтось хоче переговорів, він такого не робить. А коли хтось терорист, він робить саме так", - наголосив Володимир Зеленський. Він вкотре закликав визнати Росію державою-терористом.

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