Сбербанк та ще два російських банки відключили від SWIFT

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT із припиняє з вівторка, 14 червня, надавати послуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) та Московскому кредитному банку (МКБ). Таке рішення було ухвалено у межах шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Із 12 березня 2022 року від SWIFT було відключено ВТБ, банк "ФК "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорацію ЗЕБ.

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Провідні банки США відмовились від обслуговування російського державного боргу

Крім того, два провідних банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ, повідомляє інформагенція Bloomberg. За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group вирішили відмовитися від операцій щодо боргу РФ після того, як Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.

"Згідно з оновленим регламентом OFAC та з огляду на згортання російського бізнесу Goldman Sachs, фірма більше не проводитиме певних операцій з формування активності ринку щодо російських юридичних осіб", - йдеться у заяві одного з цих банків.

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24 травня міністерство фінансів США повідомило, що не подовжило дію Генеральної ліцензії 9С, що дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати доларові платежі з обслуговування цих паперів та погашення боргу. Термін дії ліцензії закінчився 25 травня. Санкції, запроваджені Заходом після російського вторгнення в Україну, забороняють операції з російським мінфіном, центральним банком та Фондом національного добробуту (ФНБ).

Утім, 2 березня OFAC зробив виняток для отримання виплати відсотків та дивідендів у рамках погашення заборгованості та виплат акціонерам. Ця ліцензія дозволила РФ продовжувати здійснювати виплати за державними облігаціями і у такий спосіб запобігти дефолту за держборгом.