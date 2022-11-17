"Зернову угоду" продовжено ще на чотири місяці

Чорноморську зернову ініціативу, покликану на тлі війни Росії проти України забезпечити безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, подовжено ще на 120 днів. Про це зранку у четвер, 17 листопада, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об'єднаних Націй та Туреччина", - цитує Кубракова міністерство інфраструктури у Facebook.

За інформацією міністра, з 1 серпня, коли почала діяти "зернова угода", Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Втім, цього обсягу, на думку Кубракова, недостатньо. "Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - зауважив він.

Кубраков повідомив, що Україна офіційно звернулася до партнерів по зерновій ініціативі з пропозицією продовжити її щонайменше на один рік та долучити до неї порт Миколаїв. "Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі", - переконаний український міністр.

Читайте також: МЗС: Київ не брав нових зобов'язань в рамках зернової угоди

Високопоставлений турецький чиновник повідомив агентству AFP, що угода продовжена "на поточних умовах".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав продовження угоди для сприяння експорту сільськогосподарської продукції з України. Він також додав, що ООН "повністю віддана усуненню решти перешкод для експорту продовольства та добрив з Російської Федерації", повідомляє агенція Reuters.

Вихід і повернення РФ до угоди, умови щодо експорту добрив

29 жовтня Росія призупинила участь в "зерновій угоді", пояснивши цей крок атаками дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. В причетності до атак Москва звинуватила Україну та Великобританію. Утім, завдяки активному залученню до переговорів ООН та Туреччини, 2 листопада у Москві заявили про відновлення своєї участі в "зерновій ініціативі".

12 листопада Росія заявила, що її основною умовою для продовження "зернової угоди" є виконання меморандуму з ООН про зняття обмежень з експорту російської сільгосппродукції, зокрема зерна і добрив, який уклали разом із цією угодою в липні в Стамбулі.

14 листопада міністри закордонних справ Європейського Союзу, США та Великобританії наголосили в спільній заяві, що міжнародна спільнота має підтримати "зернову угоду" та забезпечити доступ як української, так і російської сільськогосподарської продукції на світові ринки, включаючи російські добрива.

У підсумковій декларації саміту Великої двадцятки, який проходив 16-17 листопада на індонезійському острові Балі, вітався експорт продовольства в рамках "зернової угоди", включно з експортом зерна і добрив РФ. 16 листопада президент Франції Еммануель Макрон на саміті G20 заявив, що постачання російських добрив до країн Африки через Європу спеціальним коридором розпочнеться наступного тижня.