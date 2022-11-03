МЗС: Київ не брав нових зобов'язань в рамках зернової угоди
Анастасія Шепелева
1 год. тому
У МЗС України заявили, що Київ не брав жодних нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих в рамках "зернової угоди", а повернення Кремля до угоди сталося завдяки ООН та Туреччині.
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Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних в рамках "зернової угоди", заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у четвер, 3 листопада.
"Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - написав Ніколенко у Facebook.
Саме з цієї причини "ніяких нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих", Україна не брала, додав речник.
"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - наголосив представник МЗС.
Водночас у Кремлі продовжують наголошувати на начебто взятих Києвом зобов'язаннях. У відповідь на питання преси про причини повернення РФ до "зернової угоди" речник президента РФ Дмитро Пєсков у четвер заявив, що участь Туреччини "є головним фактором довіри для російської сторони".
"У цьому випадку гарантії були турецькій стороні, зі зрозумілих причин вони не могли бути надані безпосередньо нам. І в цьому випадку Москва й Анкара виступають як ті сторони, яким ці гарантії надано", - стверджує Пєсков.
Днем раніше РФ оголосила про повернення до "зернової угоди" нібито після обіцянок України "не використовувати зернові коридори у військових цілях". "Але Росія залишає право вийти з неї, якщо Київ порушить гарантії", - заявив тоді президент РФ Володимир Путін.
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