МЗС: Київ не брав нових зобов'язань в рамках зернової угоди

У МЗС України заявили, що Київ не брав жодних нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих в рамках "зернової угоди", а повернення Кремля до угоди сталося завдяки ООН та Туреччині.

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних в рамках "зернової угоди", заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у четвер, 3 листопада.

"Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - написав Ніколенко у Facebook.

Саме з цієї причини "ніяких нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих", Україна не брала, додав речник.

"Позиція сили, а не поступок"

На його думку, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - наголосив представник МЗС.

Водночас у Кремлі продовжують наголошувати на начебто взятих Києвом зобов'язаннях. У відповідь на питання преси про причини повернення РФ до "зернової угоди" речник президента РФ Дмитро Пєсков у четвер заявив, що участь Туреччини "є головним фактором довіри для російської сторони".

"У цьому випадку гарантії були турецькій стороні, зі зрозумілих причин вони не могли бути надані безпосередньо нам. І в цьому випадку Москва й Анкара виступають як ті сторони, яким ці гарантії надано", - стверджує Пєсков.

Днем раніше РФ оголосила про повернення до "зернової угоди" нібито після обіцянок України "не використовувати зернові коридори у військових цілях". "Але Росія залишає право вийти з неї, якщо Київ порушить гарантії", - заявив тоді президент РФ Володимир Путін.