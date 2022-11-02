Повернення РФ до "зернової угоди": Зеленський дякує Ердогану

У Києві вважають, що вдалі перемовини Туреччини з Росією поклали край "дипломатії шантажу" Кремля. Однак Путін все ще каже, що РФ може вийти з угоди.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 2 листопада, подякував йому "за активну участь у збереженні "зернової угоди". Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.

В свою чергу Ердоган зауважив, що здатність України та РФ продавати зерно є критично важливою для всього світу. Він додав, що необхідно посилити дипломатичні зусилля, щоби завершити війну, пише Reuters.

На прохання журналістів розповісти, як вдалося переконати президента РФ Володимира Путіна відновити угоду, Ердоган сказав, що в першу чергу "пояснить це президенту США Джо Байдену", зазначає турецький канал TRT.

Кінець "дипломатії шантажу" РФ

Коментуючи повернення Росії до "зернової угоди", посадовці Офісу президента України також відзначали роль Туреччини. "У геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія. А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють", - зауважив керівник Офісу Андрій Єрмак.

Його радник Михайло Подоляк написав у Twitter: "Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили". Категоричніше висловився інший радник - Олексій Арестович. "Величі Росії" вистачило на один потиличник від Ердогана", - поглузував він у Twitter.

Росія "залишає право" вийти з угоди

Роль Туреччини у відновленні "зернової угоди" відзначив і постійний координатор Організації Об'єднаних Націй у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла. "Вітаю повернення РФ до реалізації "зернової ініціативи" для сприяння експорту продовольства та добрив з України. Дякую турецькій стороні за допомогу", - написав він.

Привітав рішення і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У своїй заяві його речник зазначив, що Гутерріш "також залишається відданим усуненню перешкод, які залишилися для експорту російського продовольства та добрив".

Путін у свою чергу заявив, що наказав відновити участь у "зерновій угоді", бо Україна пообіцяла "не використовувати зернові коридори у військових цілях". "Але Росія залишає право вийти з неї, якщо Київ порушить гарантії", - додав він.

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