Захід вимагає від РФ повернутись до "зернової угоди"

США й ЄС критикують Росію за подальше провокування продовольчої кризи через призупинення участі в угоді щодо експорту зернових і вимагають від Москви повернутися до виконання домовленостей.

Призупинення Росією членства в "зерновій угоді", яка з кінця липня цього року забезпечувала щоденний експорт збіжжя з чорноморських портів України, становить загрозу світовій продовольчій безпеці, йдеться у заявах західних політиків і дипломатів.

Байден: Абсолютно обурливо

"Це абсолютно обурливо. Це посилить голод", - прокоментував рішення Москви президент США Джо Байден.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також закликав РФ повернутись до виконання угоди. "Припинивши дію цієї домовленості, Росія знову перетворює продовольство на зброю в розв'язаній нею війні, що безпосередньо зачіпає країни з низьким і середнім рівнем доходу та позначається на світових цінах на продовольство, а також посилює і без того важкі гуманітарні кризи", - йдеться у його заяві , поширеній Держдепом.

ЄС закликає РФ повернутися до угоди

Також верховний представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель застеріг, у неділю, 30 жовтня, в дописі у Twitter, що рішення Кремля ставить під загрозу головний маршрут експорту з України зерна та добрив, які так потрібні світу для боротьби з глобальною кризою продовольства, котру спричинила війна РФ проти України. "ЄС закликає Росію скасувати це рішення", - написав він.

Через атаку на флот

Росія на невизначений термін призупинила участь в угодах про вивезення сільгосппродукції з українських портів, пояснивши цей крок атаками дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті 29 жовтня. В причетності до атак Москва обвинуватила Україну та Великобританію. В МЗС РФ заявили, що "зелений коридор", створений в рамках "зернової угоди", закриють саме через напад на кораблі.

Фрегат "Адмірал Макаров" став ймовірно однією з цілей атак у бухті Севастополя Фото: Muhammed Gencebay Gur/AA/picture alliance

Постпред Росії при ООН Василь Небензя направив генсекретарю ООН Антоніу Гутеррішу повідомлення про вихід РФ із "зернової операції". Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що ООН перебуває в контакті з Москвою у зв’язку з її намірами анулювати угоду, і закликав сторони припинити дії здатні поставити під загрозу "важливу гуманітарну ініціативу, яка має позитивний вплив на доступ до продовольства для мільйонів людей".

Буквально напередодні заяви РФ, Антоніу Гутеррішу закликав подовжити термін дії угоди, що збігав 19 листопада

Судна зупиняться?

У Спільному координаційному центрі, що стежить за рухом зернових караванів у Стамбулі, в неділю поки не коментують подальші перспективи судноплавства.

"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні центру в неділю

Там уточнюють, що нині понад 10 суден, входять і виходять з українських портів та очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор. "29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що вибувають і чотири, які прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.