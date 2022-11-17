Україна долучиться до розслідування вибуху в Польщі

Українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні обставин вибуху на сході Польщі, який стався 15 листопада та забрав життя двох осіб. Про це у четвер, 17 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеовключення на форумі Bloomberg New Economy Forum у Сингапурі.

"Найголовніше, щоб пройшло слідство. Вчора ми наполягали, щоб нас долучили до спільної міжнародної слідчої комісії. І вже пізно ввечері ми отримали підтвердження. Авжеж, з самого ранку наші професійні люди поїдуть на місце і долучаться до цієї професійної спільноти", - наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що на території Польщі впала саме російська ракета, але, за його словами, до завершення розслідування у цьому не може бути стовідсоткової впевненості. "Я не знаю, що відбулося зараз, ми не знаємо стовідсотково, світ не знає - саме так всі кажуть. Але я впевнений, що це російська ракета", - сказав президент. Він нагадав, що "це не перший раз, коли частина ракети або ціла ракета Російської Федерації падає на території іншої держави", навівши приклад падіння залишків російської ракети на території Молдови 31 листопада.

Зеленський також вважає, що до завершення слідства не можна стверджувати, що вибух у Польщі був наслідком роботи української протиповітряної оборони (ППО). "Хоча ми вдячні, що дійсно нас не звинувачують, бо ми боремося проти російських ракет на нашій території", - додав президент.

Читайте також: Падіння ракет в Польщі: що кажуть у Повітряних силах України

На Заході припускають, що вибух спричинила ППО України

Раніше у четвер президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заперечив коментар Зеленського про те, що ракета, яка впала в Польщі, не мала українського походження. "Це не є доказом", - сказав Байден журналістам.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив про відсутність будь-яких ознак того, що падіння ракети на польській території 15 листопада було навмисним нападом на його країну. "Найімовірніше, це була ракета російського виробництва типу С-300. Наразі ми не маємо жодних доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на польську територію", - написав Дуда в Twitter.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг після екстреного засідання послів НАТО у Брюсселі заявив, що наразі немає ознак того, що це був результат навмисного нападу. "Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет", - зауважив він.

У результаті вибуху на території Люблінського воєводства на сході Польщі 15 листопада загинули двоє осіб. У цей день РФ завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України, випустивши понад 90 крилатих ракет.

Читайте також: Боррель: Вибух у Польщі - наслідок чергових російських обстрілів