Ультраправі республіканці хочуть припинити допомогу Україні

Попри позицію керівництва Республіканської партії, представники ультраправого крила політичної сили на чолі з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін оголосили 17 листопада намір боротися в Палаті представників за припинення військової допомоги Україні з боку США.

На пресконференції з іншими членами нижньої палати Конгресу США Грін заявила, що ініціювала голосування за резолюцію, яка вимагатиме від адміністрації президента Джо Байдена надати всі документи, пов'язані з безпековою допомогою, яку вже виділили Україні. Ця пропозиція не знайшла підтримки серед керівництва республіканців.

Водночас ультраправі республіканці активно посилалися на попередню обіцянку лідера Республіканської партії в Палаті представників Кевіна Маккарті більше не надавати Україні "порожніх чеків", хоча згодом сам Маккарті пояснив, що він просто волів би забезпечити ретельніший нагляд за будь-якими федеральними витратами.

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"Чи є Україна зараз 51-м штатом Сполучених Штатів Америки і яку позицію займає (український президент Володимир.- Ред.) Зеленський в нашому уряді?" - запитала Грін. "Я не голосуватиму за жоден долар для України", - додав конгресмен Метт Гетц.

Хоч антиукраїнське крило партії республіканців представляє лише частину політсили, ця група може мати важелі впливу на більшість у парламенті, зауважує американське видання CNN. За прогнозами аналітиків, республіканці матимуть незначну більшість у Палаті представників. Станом на вечір четверга прогноз телеканалу передбачав, що республіканці контролюватимуть 218 місць у порівнянні з 210 у демократів. Якщо ж нинішні фаворити решти перегонів у округах, де ще не оголосили остаточні результати, таки переможуть, то республіканці матимуть 221 місце в нижній палаті парламенту США.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв'ю CNN Зеленський назвав "тривожним сигналом" заяви деяких республіканців щодо допомоги США Україні та висловив сподівання на продовження двопартійної підтримки.

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