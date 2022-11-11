Зеленський стурбований заявами республіканців щодо України
Анастасія Шепелева
2 год. тому
В інтерв'ю CNN український лідер Володимир Зеленський назвав заяви деяких республіканців щодо допомоги США Києву "тривожним сигналом" та висловив сподівання на продовження двопартійної підтримки України.
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Президент України Володимир Зеленський стурбований нещодавніми "неоднозначними посланнями" від членів Республіканської партії США щодо підтримки Києва. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на п'ятницю, 11 листопада.
"Були ці змішані меседжі в американських ЗМІ, зокрема з боку республіканців, що потрібно бути більш обережними щодо підтримки України, і можливо, що в певний момент ця підтримка може бути зменшена. Для нас це дуже тривожний сигнал", - заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що підтримка США має важливе значення для збереження єдності Заходу. "Щоразу, коли США підтримують нас фінансово, Європа також приєднується до цієї підтримки. І ми відчуваємо це дуже сильно, тому що перемога в цій війні над російським терором можлива лише за умови об'єднаної підтримки", - зауважив український лідер.
На його думку, Україна потребуватиме підтримки до тих пір, поки "не перестануть прилітати" ракети. "Буде достатньо, коли системи протиповітряної оборони гарантують, що жодна ракета не влучить в землю чи будівлі", - сказав президент.
Втомлюватися від підтримки України зарано, вважає Зеленський. "Ми відчуємо і побачимо, коли Росія справді захоче миру. Але ви знаєте, що не можна бажати миру лише на словах", - наголосив він.
Попри попередні заяви про неможливість переговорів з Росією після анексії чотирьох українських регіонів, Зеленський сказав, що не виключає такого варіанту розвитку подій. "Крім ультиматумів, я нічого не чув від нинішнього президента РФ. Але я не закрив двері. Я сказав, що ми будемо готові говорити з Росією, але з іншою Росією. З тією, яка дійсно готова до миру. З тією, яка готова визнати, що вони є окупантами", - заявив президент України та додав, що Москва має повернути все - "землю, права, свободу, гроші і найголовніше - справедливість". "Поки що я не чув таких заяв від РФ - ні від Путіна, ні від будь-кого іншого", - наголосив Зеленський.
Зеленський порівняв війну з першим періодом пандемії коронавірусу, коли "люди не знали, що з цим робити, коли потрібно було створити вакцину, а її не існувало". Він зауважив, що "вакцина проти російських ударів є", говорячи про гарантії безпеки для Києва та членство України в НАТО.
Критика підтримки України серед республіканців
У жовтні лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Кевін Маккарті попередив: якщо його партія візьме контроль над Палатою представників, Київ більше не отримуватиме "підписані чеки з можливістю вказати будь-яку суму". За його поясненням, необхідно переконатися, що "кошти йдуть туди, де їх потребують", а Конгрес повинен мати змогу вільно дебатувати на цю тему.
Ці слова викликали дискусію щодо можливого скорочення економічної та військової допомоги Україні з боку США. Водночас лідер республіканців у Сенаті (верхній палаті парламенту. - Ред.) Мітч Макконнелл пообіцяв продовжувати допомагати Україні у її війні, розв'язаній проти нею Росією.