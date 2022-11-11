Зеленський стурбований заявами республіканців щодо України

Президент України Володимир Зеленський стурбований нещодавніми "неоднозначними посланнями" від членів Республіканської партії США щодо підтримки Києва. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на п'ятницю, 11 листопада.

"Були ці змішані меседжі в американських ЗМІ, зокрема з боку республіканців, що потрібно бути більш обережними щодо підтримки України, і можливо, що в певний момент ця підтримка може бути зменшена. Для нас це дуже тривожний сигнал", - заявив Зеленський.

За його словами, головним пріоритетом Києва є збереження двопартійної підтримки з боку США після проведення проміжних виборів, на яких швидше за все більшість в Палаті представників здобули республіканці.

"Втомлюватися від України зарано"

Зеленський наголосив, що підтримка США має важливе значення для збереження єдності Заходу. "Щоразу, коли США підтримують нас фінансово, Європа також приєднується до цієї підтримки. І ми відчуваємо це дуже сильно, тому що перемога в цій війні над російським терором можлива лише за умови об'єднаної підтримки", - зауважив український лідер.

На його думку, Україна потребуватиме підтримки до тих пір, поки "не перестануть прилітати" ракети. "Буде достатньо, коли системи протиповітряної оборони гарантують, що жодна ракета не влучить в землю чи будівлі", - сказав президент.

Втомлюватися від підтримки України зарано, вважає Зеленський. "Ми відчуємо і побачимо, коли Росія справді захоче миру. Але ви знаєте, що не можна бажати миру лише на словах", - наголосив він.

Попри попередні заяви про неможливість переговорів з Росією після анексії чотирьох українських регіонів, Зеленський сказав, що не виключає такого варіанту розвитку подій. "Крім ультиматумів, я нічого не чув від нинішнього президента РФ. Але я не закрив двері. Я сказав, що ми будемо готові говорити з Росією, але з іншою Росією. З тією, яка дійсно готова до миру. З тією, яка готова визнати, що вони є окупантами", - заявив президент України та додав, що Москва має повернути все - "землю, права, свободу, гроші і найголовніше - справедливість". "Поки що я не чув таких заяв від РФ - ні від Путіна, ні від будь-кого іншого", - наголосив Зеленський.

Зеленський порівняв війну з першим періодом пандемії коронавірусу, коли "люди не знали, що з цим робити, коли потрібно було створити вакцину, а її не існувало". Він зауважив, що "вакцина проти російських ударів є", говорячи про гарантії безпеки для Києва та членство України в НАТО.

Критика підтримки України серед республіканців

У жовтні лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Кевін Маккарті попередив: якщо його партія візьме контроль над Палатою представників, Київ більше не отримуватиме "підписані чеки з можливістю вказати будь-яку суму". За його поясненням, необхідно переконатися, що "кошти йдуть туди, де їх потребують", а Конгрес повинен мати змогу вільно дебатувати на цю тему.

Ці слова викликали дискусію щодо можливого скорочення економічної та військової допомоги Україні з боку США. Водночас лідер республіканців у Сенаті (верхній палаті парламенту. - Ред.) Мітч Макконнелл пообіцяв продовжувати допомагати Україні у її війні, розв'язаній проти нею Росією.

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