Остаточні результати виборів у Сенат США будуть в грудні

У штаті Джорджія в першому турі жоден із кандидатів не набрав понад половину голосів. Вибори в цьому штаті можуть стати ключовими в боротьбі за більшість у Сенаті США.

На виборах до Сенату США (верхньої палати парламенту. - Ред.) у штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур.

Повторне голосування призначили через те, що жоден із кандидатів не здобув більше половини голосів, необхідних для перемоги. Кандидат від демократів, чинний сенатор Рафаель Ворнок отримав 49,4 відсотка голосів, а його суперник-республіканець Гершел Вокер - 48,5 відсотка. Результат третього кандидата, Чейза Олівера - 2,1 відсотка.

Вибори в Джорджії можуть стати ключовими

Результати другого туру в Джорджії з високою ймовірністю визначать, яка з партій отримає контроль над верхньою палатою Конгресу США. У двох інших ключових штатах, Аризоні та Неваді, ще триває підрахунок голосів. Наразі в Аризоні після опрацювання 70 відсотків бюлетенів лідирує демократ Марк Келлі з 51,4 відсотка голосів, а в Неваді після опрацювання 79 відсотків бюлетенів - республіканець Адам Лаксал із результатом у 49,6 відсотка.

Якщо ці тенденції збережуться, то результат виборів у Джорджії покаже, чи зможуть демократи здобути 50 місць зі 100 у Сенаті. Якщо їм це вдасться, то цього буде достатньо для отримання більшості, оскільки за рівної кількості сенаторів від обох партій, в голосуванні має право брати участь віцепрезидент США. Зараз цю посаду обіймає представниця демократів Камала Гарріс.

При цьому члени Республіканської партії, ймовірно, опиняться в більшості у Палаті представників (нижній палаті Конгресу. - Ред.), а також матимуть перевагу в більшості американських штатів і територій, де одночасно з проміжними виборами до парламенту проходять вибори губернаторів.

Байден сподівається на продовження політики підтримки України

Попри те, що більшість республіканців у Палаті представників зможе блокувати законодавчі ініціативи Білого дому, включно з допомогою Україні, президент США Джо Байден очікує на безперервне продовження підтримки Києва. "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні", - наголосив Байден у ніч на четвер, 10 листопада, на пресконференції, коментуючи попередні результати американських виборів.

При цьому він зазначив, що не йде на багато речей, які Україна хотіла би від США. Наприклад, він не дав американські літаки для прикриття українського неба. "Ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати в третю світову війну, безпосередньо вступаючи в бойові дії", - пояснив він. Натомість США постачають Україні зенітні ракетні системи, але тільки малої дальності. "У HIMARS є два види ракет: одна, яка летить на понад 600 миль, і одна, яка летить близько 160 миль. Ми не дали їм жодної ракети на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - сказав Байден.

Водночас він наголосив, що США намагаються забезпечити Україну необхідним для "захисту та відповіді на те, що є найпотворнішою агресією, яка відбулася з часів Другої світової війни". "Тому я був би здивований, якби в лідера (республіканців Кевіна. - Ред.) Маккарті була більшість колег-республіканців, які сказали б, що вони не збираються фінансувати законні оборонні потреби України", - резюмував Байден.

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