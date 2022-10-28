  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
HIMARS
HIMARSФото: Petra News Agency/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США оголосили про нову військову допомогу Україні

Олександр Куницький
1 год. тому

До України від США надійдуть боєприпаси до HIMARS, 125 броньованих машин HMMWV, понад 1300 протитанкових систем і чотири засоби військового супутникового зв'язку.

https://p.dw.com/p/4IotL

США нададуть Україні додаткову зброю та боєприпаси на 275 мільйонів доларів. Про це на брифінгу в п'ятницю, 28 жовтня, повідомила заступниця речника Пентагону (міністерства оборони. - Ред.) Сабріна Сінгх.

Нова військова допомога Україні включатиме:

  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS
  • 500 високоточних снарядів для 155-мм артилерійських установок
  • дві тисячі 155-мм снарядів для систем дистанційного мінування
  • понад 1300 протитанкових систем
  • 125 броньованих машин HMMWV
  • стрілецьку зброю та понад 2,75 мільйона патронів до неї
  • чотири засоби військового супутникового зв'язку.

Багатомільярдна допомога Україні від США

У Пентагоні наголосили, що включно з новим траншем, США надали Україні 18,5 мільярда доларів для безпекових потреб за час президенства Джо Байдена. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США майже 18 мільярдів доларів військової допомоги.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS Україна отримає на початку листопада. Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен повторив його заяву.

Крім них, США планують передати ще шість таких комплексів, але для цього ще треба укласти контракти, а їхня доставка може зайняти роки, пише The Washington Post.

Читайте також: США дали Україні вдвічі більше допомоги за всі країни та інституції ЄС - звіт

Зброя для України: як довго протримається допомога НАТО?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська військова техніка на Донеччині в березні

Зеленський про "кінець мобілізації в РФ": На фронті - інше

Конфлікти53 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Frankfurter Buchmesse | Schriftsteller Juri Andruchowytsch aus Ukraine

Юрій Андрухович: Російське суспільство поки що деградує

Юрій Андрухович: Російське суспільство поки що деградує

Культура10 год. тому
Ілон Маск на тлі логотипу Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Економіка3 год. тому
Голова ЄЦБ Крістін Лагард

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

Економіка6 год. тому
Долар

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Економіка8 год. тому
Протести 26 жовтня у рідному місті Махси Аміні в Ірані

40 днів від дня смерті Аміні: протести в Ірані тривають

40 днів від дня смерті Аміні: протести в Ірані тривають

Політика27 жовтня 2022 р.
Звільнене ЗСУ місто Балаклія, 16 вересня 2022 року

Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?

Що було у документах, залишених окупантами у Балаклії?

Конфлікти27 жовтня 2022 р.
На головну сторінку