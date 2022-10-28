США оголосили про нову військову допомогу Україні

До України від США надійдуть боєприпаси до HIMARS, 125 броньованих машин HMMWV, понад 1300 протитанкових систем і чотири засоби військового супутникового зв'язку.
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США нададуть Україні додаткову зброю та боєприпаси на 275 мільйонів доларів. Про це на брифінгу в п'ятницю, 28 жовтня, повідомила заступниця речника Пентагону (міністерства оборони. - Ред.) Сабріна Сінгх.
боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS
500 високоточних снарядів для 155-мм артилерійських установок
дві тисячі 155-мм снарядів для систем дистанційного мінування
понад 1300 протитанкових систем
125 броньованих машин HMMWV
стрілецьку зброю та понад 2,75 мільйона патронів до неї
чотири засоби військового супутникового зв'язку.
Багатомільярдна допомога Україні від США
У Пентагоні наголосили, що включно з новим траншем, США надали Україні 18,5 мільярда доларів для безпекових потреб за час президенства Джо Байдена. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США майже 18 мільярдів доларів військової допомоги.