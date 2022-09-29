США: Доставка в Україну 18 анонсованих HIMARS займе роки

У міністерстві оборони США уточнили, що на доставку 18 систем HIMARS, про які надання яких Україні в рамках нового траншу військової допомоги оголосили 28 вересня, може піти кілька років, бо їх замовлятимуть у виробника.

На доставку в Україну 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), надання яких у рамках нового траншу військової допомоги США анонсували 28 вересня, може піти кілька років, уточнили у Пентагоні.

Високопосадовець міністерства оборони США пояснив, що попередні 16 систем HIMARS Україні передали напряму з американських військових запасів, а нову партію замовлятимуть у виробника, тож на виробництво піде певний час. "Закупівля та доставка цих систем HIMARS та боєприпасів до них займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення (про військову допомогу Україні на 1,1 мільярда доларів. - Ред.) - це лише початок процесу закупівель", - цитує його сайт Пентагону.

Посадовець американського оборонного відомства додав, що це суттєва інвестиція у здатність України стримувати майбутні загрози "у довгостроковій перспективі", і в жодному разі не виключає подальшу підтримку українських Збройних сил.

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Американська військова допомога Україні

У рамках чергової оборонної допомоги Україні, про яку США оголосили 28 вересня, Київ має отримати, крім 18 систем HIMARS, 150 броньованих машин Humvee, 150 тактичних машин для буксирування озброєння, вантажівки та причепи, а також системи, які допоможуть захиститися від російських безпілотників іранського виробництва, які все частіше розгортають на лінії зіткнення.

Нова американська допомога стане вже 22-м траншем для України. Всього від приходу до влади в США президента Джо Байдена Україна отримала близько 16,9 мільярда доларів безпекової допомоги. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, США передали Україні понад 16,2 мільярда доларів, а з 2014 року - приблизно 19 мільярдів.

Крім того, 27 вересня Сенат США підтримав законопроєкт, який відкриває можливість для надання Україні 12 мільярдів доларів військової та економічної допомоги наступного фінансового року. За попереднім погодженням, ітиметься про 4,5 мільярда доларів на посилення оборони України та надання озброєння, 2,7 мільярда доларів на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку, 4,5 мільярда доларів - на пряму підтримку українського бюджету. Крім того, додаткові 35 мільйонів доларів мають піти на реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

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