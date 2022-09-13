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Іранська база дронів
Іранська база дронівФото: Zumapress/picture alliance
КонфліктиУкраїна

На Харківщині збили дрон іранського виробництва - ЗСУ

Олександр Куницький
3 год. тому

Поблизу Куп'янська українські військові збили ударний безпілотник, імовірно, іранського виробництва. Раніше Іран заперечував постачання дронів у РФ.

https://www.dw.com/uk/na-harkivsini-zbili-udarnij-dron-iranskogo-virobnictva-zsu/a-63101485

Збройні сили України (ЗСУ) знищили біля Куп'янська Харківської області ударний безпілотний літальний апарат, (БПЛА), ймовірно, іранського виробництва. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний БПЛА поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні у Telegram. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що йдеться саме про іранський далекобійний дрон-камікадзе Shahed-136, додають в ЗСУ.

На фото уламків дрона зображений напис "М214 Герань-2".

Читайте також: Іранські безпілотники для РФ - загроза на фронті в Україні?

Іранські дрони-камікадзе для РФ

У липні адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників  для застосування у війні проти України. 

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію бойових дронів , утім при перших випробуваннях зіткнулася з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

8 вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування. 

Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало нібито "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів РФ і запевняло, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.

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