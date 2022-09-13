На Харківщині збили дрон іранського виробництва - ЗСУ

Збройні сили України (ЗСУ) знищили біля Куп'янська Харківської області ударний безпілотний літальний апарат, (БПЛА), ймовірно, іранського виробництва. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний БПЛА поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні у Telegram. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що йдеться саме про іранський далекобійний дрон-камікадзе Shahed-136, додають в ЗСУ.
На фото уламків дрона зображений напис "М214 Герань-2".
У липні адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.
29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію бойових дронів , утім при перших випробуваннях зіткнулася з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.