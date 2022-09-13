На Харківщині збили дрон іранського виробництва - ЗСУ

Збройні сили України (ЗСУ) знищили біля Куп'янська Харківської області ударний безпілотний літальний апарат, (БПЛА), ймовірно, іранського виробництва. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний БПЛА поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні у Telegram. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що йдеться саме про іранський далекобійний дрон-камікадзе Shahed-136, додають в ЗСУ.

На фото уламків дрона зображений напис "М214 Герань-2".

Читайте також: Іранські безпілотники для РФ - загроза на фронті в Україні?

Іранські дрони-камікадзе для РФ

У липні адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію бойових дронів , утім при перших випробуваннях зіткнулася з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

8 вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало нібито "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів РФ і запевняло, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.

Читайте також: Росія та Іран - партнери чи конкуренти?