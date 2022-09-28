США скоро дадуть Україні ще 1,1 мільярда доларів - Reuters

Новий пакет американської військової допомоги включатиме HIMARS і боєприпаси, різні типи систем боротьби з дронами, радіолокаційні системи, запчастини, а також технічну підтримку, повідомили посадовці США.

США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму в 1,1 мільярда доларів, про який мають оголосити протягом найближчих днів. Про це з посиланням на заяви американських посадовців, зроблених на тлі завершення фейкових референдумів на окупованих територіях України, повідомило 27 вересня агентство Reuters.

Допомога включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) та боєприпаси до них, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційні системи. Крім цього, Київ отримає технічну підтримку та забезпечення навчанням персоналу щодо експлуатації наданої техніки.

Читайте також: Байден обіцяє, що шантаж Росії не вплине на підтримку України

У Конгресі хочуть надати Україні ще 12 мільярдів допомоги

Тим часом Сенат США підтримав 27 вересня законопроєкт, який відкриває можливість для надання Україні 12 мільярдів доларів військової та економічної допомоги наступного фінансового року, повідомило видання The Washington Post.

Напередодні Reuters із посиланням на джерела писало, що представники партій Конгресу США на переговорах 26 вересня попередньо погодили виділення Україні ще 12 мільярдів доларів допомоги. Йдеться, зокрема, про 4,5 мільярда доларів, що будуть спрямовані на посилення оборони України та надання Києву озброєння, а також 2,7 мільярда доларів на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку. Решта 4,5 мільярда доларів буде спрямована на пряму підтримку українського бюджету, що дозволить українській владі протягом наступного кварталу виплачувати зарплати працівникам бюджетної сфери та покривати видатки, що пов'язані з допомогою цивільному населенню.

Крім того, за даними WP, додаткові 35 мільйонів доларів підуть на реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

Читайте також: США пригрозили РФ "катастрофічними наслідками" за ядерний удар

Оборонна підтримка України від США

Нагадаємо, 16 вересня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні ще 600 мільйонів доларів військової допомоги. За останній рік це був уже 21-й транш оборонної допомоги США Україні.

Від приходу Байдена до влади США виділили на безпекову допомогу України близько 15,8 мільярда доларів. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США понад 15,1 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - приблизно 17,9 мільярда.