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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Jim LoScalzo/ZUMA Wire/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Байден обіцяє, що шантаж Росії не вплине на підтримку Києва

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Президент США відзначив, що Кремлю не вдасться вплинути на політику США щодо України за допомогою енергоносіїв та шантажу. Підтримка Вашингтона залишається "залізною".

https://www.dw.com/uk/bajden-obicae-so-santaz-rosii-ne-vpline-na-pidtrimku-ukraini/a-63167224

Кремлю не вдасться вплинути на політику США щодо України за допомогою енергоносіїв та шантажу, заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBS, яке вийшло в ефір в неділю, 18 вересня. Він пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме доти, доки в ній є потреба, адже український народ платить надзвичайно високу ціну у війні проти РФ. За словами глави Білого дому, "США перебувають у набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія". І розвиток ситуації в Україні продемонстрував, що Росія не має таких можливостей, про які багато хто думав, підкреслив Байден.

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Президент США також відзначив у інтерв'ю, що перемога для України означає виведення російських військ з усієї території країни. "Перемога у війні в Україні - це повне виведення Росії з України та визнання суверенітету. Росія зазнає поразки", - наголосив він. 

Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії

Джо Байден також заявив, що Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії. За словами американського президента, якщо Пекін порушуватиме санкції, запроваджені щодо Росії, США припинять усі інвестиції в КНР. Телеканал CNN повідомляв про можливі переговори Росії та Китаю про постачання озброєнь, зокрема дронів. Однак, цю інформацію спростовували посол Китаю в США Цінь Ган і посол Росії в Китаї Андрій Денисов.

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