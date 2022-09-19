Байден обіцяє, що шантаж Росії не вплине на підтримку Києва

Президент США відзначив, що Кремлю не вдасться вплинути на політику США щодо України за допомогою енергоносіїв та шантажу. Підтримка Вашингтона залишається "залізною".

Кремлю не вдасться вплинути на політику США щодо України за допомогою енергоносіїв та шантажу, заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBS, яке вийшло в ефір в неділю, 18 вересня. Він пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме доти, доки в ній є потреба, адже український народ платить надзвичайно високу ціну у війні проти РФ. За словами глави Білого дому, "США перебувають у набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія". І розвиток ситуації в Україні продемонстрував, що Росія не має таких можливостей, про які багато хто думав, підкреслив Байден.

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Президент США також відзначив у інтерв'ю, що перемога для України означає виведення російських військ з усієї території країни. "Перемога у війні в Україні - це повне виведення Росії з України та визнання суверенітету. Росія зазнає поразки", - наголосив він.

Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії

Джо Байден також заявив, що Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії. За словами американського президента, якщо Пекін порушуватиме санкції, запроваджені щодо Росії, США припинять усі інвестиції в КНР. Телеканал CNN повідомляв про можливі переговори Росії та Китаю про постачання озброєнь, зокрема дронів. Однак, цю інформацію спростовували посол Китаю в США Цінь Ган і посол Росії в Китаї Андрій Денисов.