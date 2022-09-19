Байден обіцяє, що шантаж Росії не вплине на підтримку Києва

Кремлю не вдасться вплинути на політику США щодо України за допомогою енергоносіїв та шантажу, заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBS, яке вийшло в ефір в неділю, 18 вересня. Він пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме доти, доки в ній є потреба, адже український народ платить надзвичайно високу ціну у війні проти РФ. За словами глави Білого дому, "США перебувають у набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія". І розвиток ситуації в Україні продемонстрував, що Росія не має таких можливостей, про які багато хто думав, підкреслив Байден.
Президент США також відзначив у інтерв'ю, що перемога для України означає виведення російських військ з усієї території країни. "Перемога у війні в Україні - це повне виведення Росії з України та визнання суверенітету. Росія зазнає поразки", - наголосив він.
Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії
Джо Байден також заявив, що Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії. За словами американського президента, якщо Пекін порушуватиме санкції, запроваджені щодо Росії, США припинять усі інвестиції в КНР. Телеканал CNN повідомляв про можливі переговори Росії та Китаю про постачання озброєнь, зокрема дронів. Однак, цю інформацію спростовували посол Китаю в США Цінь Ган і посол Росії в Китаї Андрій Денисов.
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