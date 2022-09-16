США дають Україні зброю ще на 600 мільйонів доларів

Україна отримає 21-у за рік партію озброєння з запасів міністерства оборони США. До неї увійдуть ракети для HIMARS, високоточні артилерійські снаряди та інша зброя й обладнання.

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні ще 600 мільйонів доларів військової допомоги. Про це в ніч на п'ятницю, 16 вересня, повідомили на сайті Білого дому.

Києву дадуть додаткове озброєння з запасів міністерства оборони США. Як повідомляється на сайті Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS

36 тисяч 105-міліметрових снарядів

тисяча високоточних 155-міліметрових снарядів

чотири протиартилерійські радари

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки

системи протидії дронам

протипіхотні боєприпаси Claymore

обладнання для розмінування

підривні боєприпаси та обладнання

стрілецька зброя та боєприпаси

прилади нічного бачення

спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

За останній рік це буде вже 21-й транш оборонної допомоги Україні, зауважують в Державному департаменті США. Від приходу Байдена до влади на безпекову допомогу виділили близько 15,8 мільярда доларів.

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США понад 15,1 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - приблизно 17,9 мільярда.

Запити України на нову зброю від США

Напередодні американська газета The Wall Street Journal повідомила, що Україна заросила в США 29 видів зброї для продовження контрнаступу в 2023 році: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і дві тисячі ракет для установок HIMARS, серед яких ракети ATACMS із дальністю до 300 кілометрів.

Про ATACMS Київ просить вже не перший місяць, але поки що в Байдена на це не йдуть, передусім через острах можливого використання таких ракет для ударів по території РФ. Водночас наприкінці липня депутати як з Демократичної, так і з Республіканської партії США сигналізували про підтримку такого кроку.

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