США дають Україні зброю ще на 600 мільйонів доларів

Напередодні американська газета The Wall Street Journal повідомила, що Україна заросила в США 29 видів зброї для продовження контрнаступу в 2023 році: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і дві тисячі ракет для установок HIMARS, серед яких ракети ATACMS із дальністю до 300 кілометрів.
Про ATACMS Київ просить вже не перший місяць, але поки що в Байдена на це не йдуть, передусім через острах можливого використання таких ракет для ударів по території РФ. Водночас наприкінці липня депутати як з Демократичної, так і з Республіканської партії США сигналізували про підтримку такого кроку.