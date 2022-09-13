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Реактивна система залпового вогню HIMARS, які США постачають Україні з червняФото: Petra News Agency/dpa/picture alliance
КонфліктиСполучені Штати Америки

США скоро оголосять нову військову допомогу Україні - ЗМІ

Олександр Куницький
1 год. тому

Україна невдовзі отримає новий пакет військової допомоги від США. Рішення можуть оголосити вже цього тижня, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

https://www.dw.com/uk/ssa-skoro-ogolosat-se-600-miljoniv-dolariv-vijskovoi-dopomogi-ukraini-zmi/a-63102634

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня може оголосити про виділення чергового траншу військової допомоги Україні розміром 600 мільйонів доларів, повідомило 12 вересня американське видання Politico з посиланням на джерела в Конгресі.

Раніше міністерство оборони США повідомило конгресменам про намір використати у вересні 1,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні. Оскільки минулого тижня Білий дім уже оголосив про надання 675 мільйонів доларів Україні у вигляді зброї, новий пакет буде складатися з залишків вказаної суми.

Фінансовий рік у США закінчується 30 вересня, і адміністрація Байдена вже запропонувала Конгресу схвалити виділення 13,7 мільярда доларів на допомогу Україні, нагадує Politico.

Запит України на нове озброєння

Україна вже передала конгресменам США документ з переліком озброєння, необхідного для продовження контрнаступу в 2023 році, стверджує американська газета The Wall Street Journal.

Загалом Київ просить 29 видів систем озброєння та боєприпасів: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і дві тисячі ракет для установок HIMARS, серед яких ракети ATACMS із дальністю до 300 кілометрів.

Про ATACMS Київ просить вже не перший місяць, але поки що Білий дім на це не йде, передусім через острах можливого використання таких ракет для ударів по території РФ. Водночас наприкінці липня депутати як з Демократичної, так і з Республіканської партії США сигналізували про підтримку такого кроку.

Читайте також: ЗСУ вразили понад 400 російських цілей за допомогою HIMARS - Міллі

Багатомільярдна допомога США Україні

Сума безпекової допомоги США Україні після приходу до влади Байдена складає вже понад 15 мільярдів доларів, а з 2014 року - понад 17 мільярдів.

Найбільший транш, на три мільярди доларів, США оголосили на День незалежності України, коли було рівно пів року від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією

Що у новій допомозі США?

 

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