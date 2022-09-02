Байден пропонує виділити багатомільярдну допомогу Україні

В жовтні в США починається новий фінансовий рік, тому в адміністрації президента вважають за необхідне вже зараз планувати фінансування допомоги Україні на наступний період, щоб забезпечити її безперервність.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес США схвалити виділення 13,7 мільярда доларів на фінансування допомоги Україні і інших видатків, пов'язаних з агресією Росії проти України. "Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України та захистити їхню демократію, і ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка Україні закінчилася", - сказав журналістам представник адміністрації, повідомляє американське видання The Hill.

З цієї суми 4,5 мільярда доларів пропонується спрямувати на бюджетну підтримку українського уряду, 2,7 мільярда доларів - на потреби оборони і розвідки України. Ще 4,5 мільярда доларів мають піти на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, і 2 мільярди - на підтримку енергетичного ринку США, щоб компенсувати вплив війни РФ проти України на глобальний енергетичний ринок.

Кошти потрібно виділити до жовтня

У Білому домі заявляють, що кошти необхідні, щоб підтримувати темпи допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, який в США починається з жовтня. За словами представника адміністрації, приблизно три чверті з 53 мільярдів доларів, виділення яких для України Конгрес схвалив раніше, вже витрачено або законтрактовано.

В травні Байден підписав останній пакет законів на загальну суму 40 мільярдів доларів. Тоді Білий дім заявив, що очікує, що цих коштів вистачить до кінця фінансового року.

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Обидві партії підтримують надання допомоги Україні, хоча не виключено, що принаймні деякі республіканці висловлять сумніви стосовно останнього запиту на фінансування, зазначає The Hill.

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