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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Президент США Джо Байден.
Адміністрація президента США Джо Байдена хоче забезпечити безперервність допомоги Україні.Фото: Jonathan Ernst/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Байден пропонує виділити багатомільярдну допомогу Україні

Степан Смишляєв
57 хв. тому

В жовтні в США починається новий фінансовий рік, тому в адміністрації президента вважають за необхідне вже зараз планувати фінансування допомоги Україні на наступний період, щоб забезпечити її безперервність.

https://www.dw.com/uk/bajden-prosit-kongres-vidiliti-bagatomilardnu-dopomogu-ukraini/a-63007726

Адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес США схвалити виділення 13,7 мільярда доларів на фінансування допомоги Україні і інших видатків, пов'язаних з агресією Росії проти України. "Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України та захистити їхню демократію, і ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка Україні закінчилася", - сказав журналістам представник адміністрації, повідомляє американське видання The Hill.

З цієї суми 4,5 мільярда доларів пропонується спрямувати на бюджетну підтримку українського уряду, 2,7 мільярда доларів - на потреби оборони і розвідки України. Ще 4,5 мільярда доларів мають піти на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, і 2 мільярди - на підтримку енергетичного ринку США, щоб компенсувати вплив війни РФ проти України на глобальний енергетичний ринок.

Кошти потрібно виділити до жовтня

У Білому домі заявляють, що кошти необхідні, щоб підтримувати темпи допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, який в США починається з жовтня. За словами представника адміністрації, приблизно три чверті з 53 мільярдів доларів, виділення яких для України Конгрес схвалив раніше, вже витрачено або законтрактовано.

В травні Байден підписав останній пакет законів на загальну суму 40 мільярдів доларів. Тоді Білий дім заявив, що очікує, що цих коштів вистачить до кінця фінансового року.

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Обидві партії підтримують надання допомоги Україні, хоча не виключено, що принаймні деякі республіканці висловлять сумніви стосовно останнього запиту на фінансування, зазначає The Hill.

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