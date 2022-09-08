До Києва прибув держсекретар США: оголосив нову фіндопомогу

До Києва прибув державний секретар США. Він повідомив, що Україна та ще 18 країн отримають додаткову військову допомогу. Україні дадуть близько мільярда доларів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 8 вересня, прибув із неанонсованим візитом до Києва.

На зустрічах з українськими високопосадовцями він заявив про додаткове виділення двох мільярдів доларів допомоги Україні та ще 18 країнам, які "найбільше потенційно піддаються ризику" з боку Росії, на купівлю американського військового обладнання.

Кошти покликані допомогти країнам у стримуванні та захисті від нових загроз їхньому суверенітету та територіальній цілісності шляхом зміцнення їхньої військової інтеграції з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та протидії російському впливу та агресії, заявили у Державному департаменті США.

З цієї суми Україна отримає близько одного мільярда доларів. Решта буде розділена між Албанією, Болгарією, Боснією, Грецією, Грузією, Естонією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною, Словенією, Хорватією, Чехією та Чорногорією, передає агентство Associated Press.

Другий анонс військової допомоги від США за день

Анонсована Блінкеном допомога стане додатковою до 675 мільйонів доларів, про виділення яких у вигляді зброї оголосив кількома годинами раніше сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі контактної групи з оборони України в "форматі Рамштайн" у Німеччині.

З цими двома анонсами загальна сума безпекової допомоги США Україні після приходу до влади Джо Байдена складе близько 15,2 мільярда доларів, а з 2014 року - понад 17,2 мільярда доларів.

Найбільший транш допомоги Україні від США , на три мільярди доларів, оголосили на День незалежності країни, коли було рівно пів року від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.