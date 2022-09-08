До Києва прибув держсекретар США: оголосив нову фіндопомогу

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 8 вересня, прибув із неанонсованим візитом до Києва.
На зустрічах з українськими високопосадовцями він заявив про додаткове виділення двох мільярдів доларів допомоги Україні та ще 18 країнам, які "найбільше потенційно піддаються ризику" з боку Росії, на купівлю американського військового обладнання.
Кошти покликані допомогти країнам у стримуванні та захисті від нових загроз їхньому суверенітету та територіальній цілісності шляхом зміцнення їхньої військової інтеграції з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та протидії російському впливу та агресії, заявили у Державному департаменті США.
З цієї суми Україна отримає близько одного мільярда доларів. Решта буде розділена між Албанією, Болгарією, Боснією, Грецією, Грузією, Естонією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною, Словенією, Хорватією, Чехією та Чорногорією, передає агентство Associated Press.