ЗСУ вразили з HIMARS понад 400 російських цілей - Міллі

У міноборони США відзначають ефективність, з якою українська армія використовує надану військову допомогу. Однак ЗСУ, як і раніше, мають гостру потребу в постачаннях артилерії, боєприпасів і систем ППО.

Підрозділи Збройних сил України за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які постачаються США, вразили понад 400 російських цілей. "Це мало руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та ланцюжки постачань сильно перевантажені. Це має прямий вплив на здатність Росії проєктувати та підтримувати бойову міць", - сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у четвер, 8 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На пресконференції за результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині Міллі зазначив, що завдяки діям ЗСУ, командування та управління росіян було зруйновано, у них є великі проблеми із поповненням своїх сил та поповненням бойових втрат.

В України є 16 HIMARS

Він розповів, що на сьогодні США передали Україні 16 систем HIMARS із тисячами снарядів GLMRS, сотні тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм, а також 126 гаубиць M-777, тисячі протитанкових засобів, тисячі зенітних знарядь, ракети HARM, стрілецьку зброю і багато нелетального спорядження. Також США надали майже півмільйона снарядів 155 мм.

"Війну не завершено, Росія - велика країна, має дуже серйозні амбіції щодо України, тому буде необхідна підтримка України для продовження її боротьби за своє виживання", - наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Україні терміново потрібна артилерія та боєприпаси

В рамках зустрічі на авіабазі Рамштайн представники України повідомили партнерам про свої пріоритетні потреби в озброєннях. "Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та інших критично важливих можливостей", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін після перемовин.

За його словами, з першої зустрічі Контактної групи з оборони України США збільшили військову підтримку країни приблизно вчетверо і не збираються її припиняти. Міністр додав, що українці використовують військову допомогу швидко та ефективно.

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Остін також повідомив, що у наступні декілька тижнів у координації з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) США проведуть спеціальну сесію контактної групи, на якій зберуться старші національні директори з питань озброєнь. "Вони обговорять, як наша військово-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому Збройні сили України необхідними можливостями", - пояснив міністр.