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США надали україні вдвічі більше військової допомоги, ніж Європа.Фото: Tony Overman/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США надали Україні вдвічі більше допомоги за ЄС - звіт

Степан Смишляєв
3 год. тому

Обсяги військової допомоги, які держави Євросоюзу обіцяли надати Україні, скорочувались протягом літа та залишаються на низькому рівні.

https://www.dw.com/uk/ssa-dali-ukraini-vdvici-bilse-dopomogi-za-vsi-kraini-ta-institucii-es-zvit/a-63409021

США надали Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому військову допомогу на суму, яка майже вдвічі перевищує суму зобов'язань усіх членів та інституцій Європейського Союзу разом узятих, ідеться у звіті німецького Кільського інституту світової економіки.

"Це мізерний показник для великих європейських країн, особливо враховуючи, що велика кількість з того, що вони пообіцяли, надходить в Україну з великою затримкою", - цитує звіт у вівторок, 11 жовтня, агентство AFP.

У переліку найбільших постачальників зброї для України слідом за США йдуть Великобританія, Польща та Німеччина. Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання з надання оборонної допомоги на близько 27,6 мільярда євро, Великобританія - на 3,7 мільярда, Польща - на 1,8.

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Допомога Україні з ЄС знижується

Кільський інститут зазначає, що протягом літа зобов'язання допомоги, які взяли на себе європейські країни, скоротилися та залишаються на низькому рівні.

Наприклад, Франція, яка має одну з найбільших армій у Європі, станом на 3 жовтня поставила озброєнь на суму 220 мільйонів євро і посідає лише дев'яте місце серед країн-донорів. Представники міністерства оборони Франції стверджують, що запаси важкого озброєння у країні обмежені, тому Париж, який передав Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar, не може надати більше, не поставивши під загрозу національну безпеку. Однак 10 жовтня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв збільшити підтримку, зазначає AFP.

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Найщедріші країни

Якщо брати не абсолютні цифри, а співвідношення наданої підтримки до внутрішнього валового продукту, то на перше місце виходять Латвія та Естонія, які витратили на військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні 0,9 та 0,8 відсотка ВВП відповідно. Тим часом США та Великобританія витратили лише по 0,2 відсотка ВВП.

Також сильно різниться співвідношення кількості наданої техніки до запасів країн. Польща взяла зобов'язання надати 240 танків, що становить 30 відсотків від її запасів, Чехія - 20, а Словенія надіслала 28 старих моделей танків в обмін на новіші з Німеччини. 20 гаубиць, наданих Великобританією, становили 20 відсотків її запасів, а 126 відповідних установок від США, - лише близько п'яти відсотків запасів країни.

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