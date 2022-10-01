Білий дім про заявку України в НАТО: Наразі - не на часі

За словами радника президента США, питання вступу України до НАТО краще вирішувати в інший час, зараз же доцільніше продовжити підтримувати Київ у боротьбі з РФ.

У Білому домі вважають, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) має вирішуватися в "інший час", а зараз актуальніше надалі підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією. Таку заяву зробив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу ввечері п'ятниці, 30 вересня.

"Протягом десятиліть Сполучені Штати чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей для НАТО. Будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу та країнами, які прагнуть приєднатися. Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати Україну - це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес у Брюсселі слід розпочати в інший час", - відповів Салліван на питання журналістів щодо заявки України.

Рішення Києва здивувало Білий дім - Politico

Тим часом видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що рішення України щодо подачі заявки на пришвидшений вступ до Альянсу стало несподіванкою для адміністрації Байдена.

Від чіткої відповіді на питання журналістів щодо підтримки вступу України утрималась спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. "Ми дуже віддані демократії в Україні. Виграймо цю війну. Але я була би за те, щоб вони мали гарантію безпеки", - сказала вона.

При цьому державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу: "Ми рішуче підтримуємо відкриті двері НАТО. Ми рішуче підтримуємо залучення до НАТО країн, які прагнуть приєднатися і які можуть збільшити можливості НАТО. Для цього існує процес, і країни продовжуватимуть слідувати цьому процесу".

Німеччина: Захід не дозволить залучення НАТО до війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сказала в інтерв'ю телеканалу ARD, що бажання України стати членом Альянсу в найближчому майбутньому зрозуміле, і ФРН підтримає Київ у його праві на самооборону.

Проте вона наголосила, що Україні з першого дня повномасштабної війни дали зрозуміти: країни Заходу мають намір не допустити "поширення війни на їхню територію" та залучення НАТО до війни. За словами Бербок, тієї ж позиції вона дотримується і зараз.

Країни Балтії підтримують пришвидшений вступ України до НАТО

Свою підтримку якнайшвидшому вступу України до НАТО висловили Литва, Латвія та Естонія. "Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча хоробрість України може тільки зміцнити наш Альянс", - написали у своїх Twitter-акаунтах міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгар Рінкевичс і Естонії Урмас Рейнсалу.

Міністерка закордонних справ Канади також висловилась на підтримку України. "Наша позиція не змінилася. Ми віримо в політику "відкритих дверей" НАТО і ми завжди виступали за вступ України до НАТО", - сказала вона на брифінгу.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав заявку на пришвидшений вступ до НАТО у відповідь на анексію РФ територій чотирьох українських регіонів.

Декількома годинами пізніше під час спілкування з журналістами у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заявку України. Він нагадав, що рішення про членство ухвалюється 30 членами Альянсу за принципом консенсусу. Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України Столтенберг неодноразово заявляв, що єдності між союзниками щодо вступу України немає.

Читайте також: Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО