Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 30 вересня оголосив про анексію чотирьох регіонів України, підписавши "договори" про приєднання до РФ територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Однак в Офісі президента України цей виступ господаря Кремля навіть не дивилися, повідомив Сергій Никифоров, прессекретар Володимира Зеленського. У цей час на Банковій відбувалося засідання Ради нацбезпеки й оборони (РНБО), де були ухвалені, за словами Никифорова, "фундаментальні рішення" для України.

Бути в НАТО не тільки де-факто, а й де-юре

Пізніше Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому повідомив про подання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу. "Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України - реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре", - заявив Зеленський і разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписав заявку від України на вступ до НАТО.

Володимир Зеленський підписує заяву на вступ України до НАТО Фото: AP Photo/picture alliance

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, такий крок став результатом багатораундових переговорів з міжнародними партнерами для яких українська сторона знайшли аргументи, щоб переконати: "або зараз ми всі реально б’ємо по руках Путіну, або про міжнародний мир і безпеку можна забути". "Дійсно, всі так звані "референдуми" відбулися за тими ж методичками, що у 2014 році. Але ситуація в світі та реакція світу на ці дії буде кардинально іншою", - написав Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Він вважає, що членство України в НАТО "давно назріло і перезріло", оскільки країна вже є невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки. "Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних Сил", - констатує Дмитро Кулеба.

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Контрнаступ ЗСУ найкраща відповідь Кремлю?

Це асиметрична відповідь України на спробу Росії анексувати нові українські території, вважає політолог Володимир Фесенко. Хоча він і сумнівається, що країна швидко стане членом НАТО, однак, на його думку, також це далекоглядний політичний крок та сигнал персонально Володимиру Путіну, що Україна засвоїла урок попередньої спроби анексії Криму й цього разу в офіційного Києва є чим відповісти. "Для України всі ці фейкові рішення не мають жодного значення. Україна звільняла, звільняє і буде звільняти окуповані Росією території. Український контрнаступ це найкраща відповідь на московське шоу зі спробою анексії, - каже політолог. - Поки Путін виступав українська армія звільняє північ Донецької області, оточує російські війська в Лимані та звільняє Ямпіль".

Голова Офісу президента Україні Андрій Єрмак, коментуючи події 30 вересня, написав у своєму Telegram-каналі: "Ми працюємо далі й звільняємо українські території та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна - єдина. Тільки вперед". При цьому він додав фото звичайного "котла", який висить над багаттям, очевидно натякаючи на оточення українськими військами російського угруповання біля міста Лиман в Донецькій області. Про етап завершення оточення підтвердив українським ЗМІ речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Перемовини, але з іншим президентом РФ

Окрім цього у відповідь на спробу анексії українських територій РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до низки фізичних і юридичних осіб РФ. Верховна Рада має "без зволікань" розглянути законопроєкт щодо націоналізації усіх російських активів. На заклик російського президента почати переговори Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.

Україна готова до переговорів, але вже з іншим президентом РФ. На фото: Путін підписує "договори" про приєднання до РФ чотирьох українських регіонів Фото: Dmitry Astakhov/Sputnik/REUTERS

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - сказав Зеленський.

Відомий український військовий журналіст Юрій Бутусов вважає, що спроба анексії Росією нових українських територій та відмова Зеленського від перемовин з Путіним означає, що війна переходить на новий "безкомпромісний" рівень. "Відмова від перемовин з Путіним з боку Зеленського - це відмова від компромісів, які б знищили незалежність України. Тепер війна закінчиться тільки тоді, коли наша піхота підніме прапор у Донецьку та Севастополі", - написав Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він вважає, що тепер Україні потрібна стратегія перемоги, бо війна буде ще жорсткішою та масштабнішою.

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Звільнення захоплених територій продовжиться

Щодо українських областей, які Росія оголосила своєю територією, то стратегія України не змінюється, наголошує аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Андрій Сухарина. Він наголошує, що і окупований Крим, і Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області залишаються невід’ємною частиною України й ЗСУ продовжуватимуть їх звільняти. "Усі ці папірці, які підписала Росія, є нікчемними і не мають жодного правового змісту. Цією спробою анексії Росія намагається вийти з війни хоч з чимось, але Україна попри все повертатиме собі свої території", - сказав Сухарина в коментарі DW.