Вибори у США: республіканці отримують невелику перевагу

Попередньо, республіканці - в лідерах на виборах до Палати представників США. Серед них - понад сотня прихильників Трампа, які заперечували підсумки останніх виборів президента. В Сенаті місця поки розподілені порівну.

Члени Республіканської партії, ймовірно, становитимуть більшість в Палаті представників США (нижній палаті парламенту. - Ред.) та отримають перевагу в американських штатах і територіях, де одночасно з проміжними виборами до Конгресу відбувається голосування за губернаторів. Такі попередні дані в середу, 9 листопада, наводить американський телеканал CNN.

Підрахунок голосів триває. Попередньо, республіканці отримають щонайменше 198 місць, тоді як демократи підтверджують за собою 178 мандатів.

Республіканська більшість блокуватиме порядок денний Байдена

Для отримання більшості одна з партій має отримати 218 місць у Палаті представників. Як зауважує агенція Reuters, здобуття більшості республіканцями дозволить їм блокувати законодавчі ініціативи адміністрації президента США Джо Байдена.

Це може стосуватися широкого спектра питань, в тому числі й України, щодо якої республіканці не налаштовані підтримувати нинішній рівень фінансової та військової підтримки. Втім у Білому домі вже запевнили, що результат виборів не позначиться на підтримці України Сполученими Штатами.

Напружена боротьба за Сенат

За місця в Сенаті (верхній палаті Конгресу. - Ред.) точиться більш непередбачувана боротьба. Наразі місця розподіляються порівну: 48 демократів і 48 республіканців.

На виборах губернаторів різних штатів США поки що 21 місце - за демократами, а 24 - за республіканцями. Однак наведені вище цифри не є остаточними, оскільки на момент публікації підрахунок голосів ще триває.

Як зауважує агентство dpa, на проміжних виборах здобули перемогу щонайменше 133 кандидати з Республіканської партії, які відкрито висловлювали сумніви в результатах президентських виборів у США 2020 року, за підсумками яких перемогу здобув демократ Байден.

Трамп знову закликає до протестів

Ще до закриття виборчих дільниць експрезидент США Дональд Трамп заявив, що на виборах спостерігалися порушення: багатьом американцями на дільницях нібито повідомляли, що вони вже проголосували. "Зовсім поганою" Трамп назвав ситуацію в Детройті, зазначивши, що проблеми та "масові збої" трапляються в штатах, де живе багато прихильників республіканців. "Протестуйте, протестуйте, протестуйте", - закликав Трамп своїх прихильників у власній соцмережі Truth Social.

Тим часом за результатами опитувань на виході з виборчих дільниць, близько 80 відсотків виборців "хоча би трохи впевнені", що вибори в їхньому штаті пройшли чесно, а підрахунок голосів буде точним. Близько половини респондентів заявили, що вони "впевнені в цьому високою мірою". Водночас п'ята частина респондентів визнали, що відчувають слабку впевненість у чесності виборів або не відчувають її зовсім.

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