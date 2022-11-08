Коментар: Проміжні вибори вирішують долю демократії в США

Дональд Трамп повертається на політичну сцену і домінує на проміжних виборах у США. Навіть його власна Республіканська партія не може цього змінити, вважає Міхаела Кюфнер.

Дональд Трамп - досі вважає себе переможцем виборів 2020 року Фото: Stephen Maturen/AFP/Getty Images

Подобається вам це чи ні, але американські виборці мають право голосу у вашому житті, незалежно від того, де ви живете. Оскільки громадяни США є громадянами країни- світового лідера, їхні особисті рішення на виборчих дільницях мають глобальний вплив, особливо коли в Європі триває війна.

У вівторок близько 154 мільйонів виборців у Сполучених Штатах голосують за новий склад Конгресу та інші посади. Перш за все, вони вирішать, чи зможе президент Джо Байден політично ще щось змінити за два роки президентської каденції, що йому ще залишилися.

Якщо вам потрібні ще якісь докази глобального впливу цих виборців, просто подивіться на страх, що промайнув в очах високопоставлених чиновників НАТО з перспективою того, що Дональд Трамп знову може балотуватися на посаду президента в 2024 році. Його останній натяк на те, що це "дуже, дуже, дуже ймовірно", поширився швидше і далі, ніж будь-яке з гасел передвиборної кампанії, на яку кандидати витратили в цілому 16 мільярдів доларів, що робить ці вибори найдорожчими проміжними виборами в історії США.

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У багатьох штатах відбуваються перегони, в яких кандидати набиратимуть голоси впритул одне до одного, але у цілому прогнозується "червона хвиля", яка поверне республіканцям владу в обох палатах Конгресу. Така невдача для чинних президентів на проміжних виборах вважається "нормальним" явищем у циклі американської політики.

На цих виборах, однак, нічого не є нормальним. І це головним чином тому, що американці голосують за те, чи залишатися нинішньому демократичному курсу, чи ненависть і недовіра між республіканцями Трампа "Зробимо Америку знову великою" і практично всіма іншими вже настільки глибокі, що вони не змиряться з поразкою, незалежно від того, що покаже підрахунок голосів.

Міхаела Кюфнер Фото: DW

"Трамп переміг" - ця брехня триває

Донині Трамп наполягає на тому, що в Білому домі повинен сидіти саме він, а не Байден - незважаючи на те, що навіть юристи республіканців заявили, що вибори були "програні, а не вкрадені". Вони попереджали, що підрив довіри до виборів ставить під загрозу американську демократію - безрезультатно. Шкоди завдано. І хоча довіра до виборів у цілому залишається високою, майже чверть республіканців не довіряють виборчій системі. А нове покоління лояльних до Трампа республіканських лідерів доливає олії у полум'я.

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Серед республіканців налічується близько 300 осіб, які заперечують вибори. Трамп особисто підтримує високопоставлених кандидатів, які поділяють його брехню про "велику крадіжку". Як-от колишню ведучу телеканалу Fox Карі Лейк, яка хоче бути губернаторкою у штаті Арізона і каже, що Байдену "не місце в Білому домі". Лейк переконана, що вона "обрана Богом" і не залишає сумнівів, що як законний результат виборів визнає лише перемогу. Її гнучка поведінка та безсоромні атаки на своїх колишніх колег у ЗМІ дозволяють говорити про неї як про можливу кандидатку у віцепрезиденти Трампа у 2024 році.

У 2020 році Трампу не вдалося змусити членів виборчих комісій "знайти" потрібні йому голоси. Зараз існує реальна можливість того, що заперечувачі виборів обіймуть державні виборчі посади у багатьох штатах, і тоді вони зможуть організувати та або засвідчити, або оскаржити президентські вибори 2024 року. Як наслідок, "знаходження" засвідчених голосів виборців незабаром може стати результатом переговорів, а не фактичного підрахунку.

Насіння ненависті та недовіри

Існує величезний розрив, який загрожує знищити довіру американців однe до одного. Громадяни США дедалі частіше живуть у двох паралельних реальностях, залежно від політичного табору. Вони поділяють занепокоєння, наприклад, щодо зростання цін та злочинності, але те, що могло б їх об'єднати, ще більше роз'єднує. Спроби демократів пом'якшити економічні труднощі для бідних перекладаються республіканцями як "соціалізм". Їхньою відповіддю на злочинність є більше зброї, тоді як для демократів злочинність є причиною для боротьби з володінням зброєю. За зачиненими дверима сенатори та представники скаржаться, що спільних позицій для дебатів майже не залишилося. Там, де пошук компромісу стає політичним самогубством, зростають ненависть і недовіра.

Поки ледь помітна мовчазна більшість не стане на захист своєї Америки біля виборчих урн, вона бачитиме свою країну - і уже незабаром - в руках людей, які кажуть "Ми, народ", але захищають тільки власну свободу, а не свободу інших. Це також вплине на союзників США, таких як Україна, більшу частину Європи і багато країн за її межами.

Зрештою, кожен хрестик у виборчому бюлетені або в електронній урні для голосування сприятиме тому, як США формуватимуть свою сферу інтересів і впливу в мінливому світовому порядку.

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