Штурм Капітолія: у США винесли перший вирок

Федеральний суддя у Вашингтоні у середу, 23 червня, виніс перший вирок у справах про штурм Капітолія в січні цього року. Суддя засудив обвинувачену в участі у штурмі 49-річну Анну Морган-Ллойд до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і сплати 500 доларів компенсації за заподіяну шкоду, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на американські ЗМІ.
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Раніше обвинувачена жителька штату Індіана вже визнала свою провину. Вона вважає, що рішення проникнути в Капітолій було неправильним. За її словами, вона нікого не поранила, нічого не пошкодила і перебувала у будівлі лише близько 10 хвилин. Анна Морган-Ллойд поїхала до Вашингтона, щоб послухати виступ Трампа. Як стверджує жінка сьогодні, їй соромно, що події того дня стали "диким проявом насильства.
Загалом близько 500 особам висунули обвинувачення у правопорушеннях у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня. Обвинувачення варіюються від дрібного хуліганства до нападу на поліцейських зі зброєю. Трьом групам обвинувачених також інкримінують змову з метою штурму Капітолія.
Нагадаємо, 6 січня прихильники колишнього президента США Дональда Трампа після його заклику вирушити в бік будівлі Конгресу увірвалися до Капітолія. Тоді внаслідок сутичок з поліцією та безладів загинули п'ятеро людей. Демократи звинуватили тодішнього президента Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, в "підбурюванні до заколоту" й розпочали процедуру імпічменту. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу, який на той час вже не обіймав посаду президента США.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.
Автор: Олександр Голубов