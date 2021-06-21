Штурм Капітолія: у США винесли перший вирок

Федеральний суддя у Вашингтоні у середу, 23 червня, виніс перший вирок у справах про штурм Капітолія в січні цього року. Суддя засудив обвинувачену в участі у штурмі 49-річну Анну Морган-Ллойд до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і сплати 500 доларів компенсації за заподіяну шкоду, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на американські ЗМІ.

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Раніше обвинувачена жителька штату Індіана вже визнала свою провину. Вона вважає, що рішення проникнути в Капітолій було неправильним. За її словами, вона нікого не поранила, нічого не пошкодила і перебувала у будівлі лише близько 10 хвилин. Анна Морган-Ллойд поїхала до Вашингтона, щоб послухати виступ Трампа. Як стверджує жінка сьогодні, їй соромно, що події того дня стали "диким проявом насильства.

Загалом близько 500 особам висунули обвинувачення у правопорушеннях у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня. Обвинувачення варіюються від дрібного хуліганства до нападу на поліцейських зі зброєю. Трьом групам обвинувачених також інкримінують змову з метою штурму Капітолія.

Нагадаємо, 6 січня прихильники колишнього президента США Дональда Трампа після його заклику вирушити в бік будівлі Конгресу увірвалися до Капітолія. Тоді внаслідок сутичок з поліцією та безладів загинули п'ятеро людей. Демократи звинуватили тодішнього президента Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, в "підбурюванні до заколоту" й розпочали процедуру імпічменту. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу, який на той час вже не обіймав посаду президента США.

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