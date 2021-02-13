Сенат США не підтримав імпічмент Трампу

Ініціатори імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу не змогли здобути необхідної підтримки у Сенаті США. Під час голосування суботу, 13 лютого, 57 сенаторів визнали Трампа винним у "підбурюванні до заколоту", подіях, що завершилися 6 січня штурмом Капітолія. Натомість 43 сенатори проголосували "проти". Для ухвалення імпічменту потрібно було щонайменше 67 голосів сенаторів, тобто дві третини.

Вирішальним тут стало те, що переважна більшість республіканців відмовилася підтримати сторону обвинувачення, проголосувавши "проти". Лише семеро республіканців проголосували "за".

Раніше цього дня сенатори спочатку вирішили заслухати свідків у Сенаті, що могло значно подовжити в часі процедуру імпічменту, однак згодом вони домовилися обмежитися лише письмовими заявами свідків.

Процедура імпічменту була запущена ще в січні, до інавгурації президента Джо Байдена. За це рішення проголосувала нижня палата американського Конгресу - Палата представників, де більшість за Демократичною партією. Однак остаточне рішення мав ухвалити Сенат США - для цього необхідно було, аби "за" проголосували дві третини сенаторів. Захист Трампа називав увесь цей процес "актом політичної помсти".

Це була вже друга спроба оголосити імпічмент Дональду Трампу - у 2019 році його звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського та намаганні завадити розслідуванню Конгресом закидів у зловживанні Трампом владою. Таким чином Трамп став першим президентом в історії США, стосовно якого процедуру імпічменту застосовували двічі.

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