 Сенат США не підтримав імпічмент Трампу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Сенат США не підтримав імпічмент Трампу

У Сенаті США не вистачило голосів для ухвалення імпічменту експрезиденту США Дональду Трампу. Лише семеро республіканців проголосували "за".

Демократи не змогли заручитися підтримкою 67 сенаторів для оголошення імпічменту Трампу

Демократи не змогли заручитися підтримкою 67 сенаторів для оголошення імпічменту Трампу

Ініціатори імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу  не змогли здобути необхідної підтримки у Сенаті США. Під час голосування суботу, 13 лютого, 57 сенаторів визнали Трампа винним у "підбурюванні до заколоту", подіях, що завершилися 6 січня штурмом Капітолія. Натомість 43 сенатори проголосували "проти". Для ухвалення імпічменту потрібно було щонайменше 67 голосів сенаторів, тобто дві третини.

Вирішальним тут стало те, що переважна більшість республіканців відмовилася підтримати сторону обвинувачення, проголосувавши "проти". Лише семеро республіканців проголосували "за".

Раніше цього дня сенатори спочатку вирішили заслухати свідків у Сенаті, що могло значно подовжити в часі процедуру імпічменту, однак згодом вони домовилися обмежитися лише письмовими заявами  свідків.

Процедура імпічменту була запущена ще в січні, до інавгурації президента Джо Байдена. За це рішення проголосувала нижня палата американського Конгресу - Палата представників, де більшість за Демократичною партією. Однак остаточне рішення мав ухвалити Сенат США - для цього необхідно було, аби "за" проголосували дві третини сенаторів. Захист Трампа називав увесь цей процес "актом політичної помсти".

Це була вже друга спроба оголосити імпічмент Дональду Трампу - у 2019 році його звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського та намаганні завадити розслідуванню Конгресом закидів у зловживанні Трампом владою. Таким чином Трамп став першим президентом в історії США, стосовно якого процедуру імпічменту застосовували двічі.

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    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

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    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


Дивитись відео 04:18

Санкції США проти "Північного потоку-2"- прощальний жест Дональда Трампа (20.01.2021)

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Сенат США дозволив провести процедуру імпічменту Трампа

Попри намагання захисту Трампа визнати імпічмент неконституційним, Сенат США дозволив розпочати слухання у цій справі. Це рішення підтримали шестеро республіканців.  

Імпічмент Трампа: обвинувачення завершило представлення аргументів

Менеджери імпічменту Трампа від Палати представників Конгресу США завершили представлення своєї позиції у Сенаті. На черзі - захист експрезидента, який планує впоратися за кілька годин.  

Імпічмент Трампа: в Сенаті США показали нові кадри штурму Капітолія

У Сенаті США почалися слухання сторін у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. У перший день сторона обвинувачення проказала невідомі досі кадри штурму будівлі Конгресу.  

У Сенаті США розпочалися слухання щодо другого імпічменту Трампа

На першому етапі більшість сенаторів мають підтримати, що запущений другий процес імпічменту Дональда Трампа не порушує конституцію. Після цього на Сенат чекають багатоденні слухання в цьому процесі.  

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У Сенаті США розпочалися слухання щодо другого імпічменту Трампа 09.02.2021

На першому етапі більшість сенаторів мають підтримати, що запущений другий процес імпічменту Дональда Трампа не порушує конституцію. Після цього на Сенат чекають багатоденні слухання в цьому процесі.

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Сенат США дозволив провести процедуру імпічменту Трампа 10.02.2021

Попри намагання захисту Трампа визнати імпічмент неконституційним, Сенат США дозволив розпочати слухання у цій справі. Це рішення підтримали шестеро республіканців.

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