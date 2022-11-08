Проміжні вибори в США: на кону контроль за Конгресом

Республіканці мають шанси на отримання більшості в Палаті представників США, що може поставити хрест на законодавчих ініціативах президента Джо Байдена, а також похитнути підтримку України.

Американські виборці обиратимуть у вівторок, 8 листопада, увесь склад Палати представників, третину місць у Сенаті та багато виборних посад на рівні штатів. Результат проміжних виборів може стати вирішальним для політичного майбутнього як президента США Джо Байдена, так і його попередника Дональда Трампа.

Повернувшись до Білого дому в понеділок увечері, Байден сказав журналістам, що вірить у перемогу демократів у Сенаті, хоча і визнав, що "буде складно" зберегти контроль Демократичної партії за Палатою представників, а також припустив, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу "ускладнить" його життя у Вашингтоні.

Якщо Конгрес вийде з-під контролю демократів, то законодавча програма Байдена зазнає краху, зазначає агентство AFP. Це стосується широкого спектра питань, починаючи від політики протидії кліматичній кризі та закінчуючи Україною, щодо якої республіканці не налаштовані підтримувати нинішній рівень фінансової та військової підтримки з боку США. Утім, у Білому домі запевнили, що результат виборів не позначиться на подальшій підтримці України з боку Сполучених Штатів.

Як показують результати нещодавніх опитувань, саме республіканці мають всі шанси на здобуття більшості в Палаті представників. Передвиборна кампанія республіканців зосереджувалася насамперед на таких питаннях як високі темпи інфляції та зростання рівня злочинності.

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Трамп готується зробити "велику заяву"

Також у понеділок колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що братиме участь у президентських виборах 2024 року.

Виступаючи на політичному мітингу в штаті Огайо, Трамп сказав: "Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида". Утім, республіканський політик не став удаватися в подробиці, заявивши, що не хоче "відвертати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть вирішальних виборів", пише агенція Reuters.

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