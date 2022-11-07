Проміжні вибори: "Безпрецедентний момент в історії США"

На нинішніх проміжних виборах у США вирішуватиметься, хто контролюватиме більшість в обох палатах парламенту. Дебати точаться навколо таких питань, як аборти та стан економіки. А результати є важливими і для України.

Проміжні вибори у США - midterms - традиційно відбуваються рівно посередині між двома президентськими виборами. На них переобирають весь склад нижньої палати парламенту - Палати представників - і третину складу верхньої палати - Сенату. На минулих виборах явка склала понад 53 відсотки, що приблизно на 10 відсотків вище, ніж чотирма роками раніше. Політичний оглядач видання The Hill Брендон Конрадіс вважає, що цей показник на нинішніх виборах може бути ще вищим. "Дані завчасного голосування вказують на те, що явка може бути значно вищою за пересічну на проміжних виборах", - зазначив Конрадіс у розмові з DW. "Гадаю, це свідчить про те, наскільки люди стурбовані тим, куди далі рухатиметься країна", - додає оглядач.

Розділена країна

Сполучені Штати політично вкрай поляризовані. Ситуацію лише загострило нещодавнє рішення Верховного суду США, яким було значною мірою обмежене право жінки на аборт. Консервативна частина суспільства святкувала це рішення як велику перемогу.

Натомість демократи прагнуть будь-що не допустити, щоби губернаторське крісло в одному з низки штатів, в яких паралельно з парламентськими виборами переобиратимуть і главу штату, перейшло республіканцям. Адже після вердикту Верховного суду рішення про те, чи дозволяти аборти, фактично одноосібно може ухвалювати губернатор. Натомість республіканці сподіваються використати страх населення перед рецесією і звинувачують в економічних труднощах країни демократичну владу на чолі з президентом Джо Байденом.

"Інфляція, економічні питання і злочинність - це справді важливі фактори для республіканців. На цьому намагаються заробляти бали кандидати від цієї партії", - констатує у розмові з DW професорка політології Університету Індіанаполіса Лора Мерріфілд Вілсон. "Натомість демократи переймаються передовсім проблематикою абортів", - каже політологиня. За її словами, чимало виборців демократів побоюються, що після рішення щодо заборони абортів Верховний суд вдарить і по інших правах, зокрема обмежить свободи для геїв.

Чорні виборці у місті Мілуокі агітують за демократів. Афроамериканці здебільшого традиційно голосують саме за цю партію Фото: Sumi Somaskanda/DW

Якщо демократи втратять більшість в одній з палат Конгресу, це відчутно ускладнить президенту Байдену другу половину його каденції. Однак цього разу на проміжних виборах йдеться про більше, ніж зазвичай. Адже чимало кандидатів від республіканців, які балотуються як до Конгресу, так і на губернаторські посади, будують виборчу кампанію, зокрема, й на заявах, що у Дональда Трампа 2020 року буцімто "вкрали" перемогу на президентських виборах. Один з таких запеклих "трампістів" - Карі Лейк, який змагається за крісло губернатора Арізони. "На жаль, у нас вкрали вибори і в Білому домі сидить нелегітимний президент", - цитує один з виступів Лейка республіканський телеканал PBS. Марк Фінчем, кандидат від республіканців на посаду держсекретаря в Аризоні, своєю чергою, заявляє, що не підписав би документи про перемогу Байдена у цьому штаті. Попри те, що перемога з невеликим відривом кандидата від демократів була підтверджена перерахунком голосів.

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Потенційний вплив на вибори 2024 року

У виборчій системі США за організацію процесу голосування, підрахунку голосів і затвердження результатів відповідає губернатор. В Аризоні змагання за губернаторське крісло дуже запекле й результати не береться прогнозувати ніхто. "У Лейка є високі шанси перемогти. Якщо це станеться, це може мати вплив на президентські вибори 2024 року", - попереджає політична оглядачка часопису The Cook Political Report Еймі Волтер.

"Якщо, як ми очікуємо, колишній президент Трамп знову балотуватиметься, і якщо він матиме більш лояльних людей у цих "перехідних" штатах (swing states - штатах, в яких регулярно перемагають то республіканці, то демократи. - Ред.), які можливо, не гребуватимуть тим, щоби в разі потреби скасувати результати голосування або співпрацюватимуть з законодавцями на рівні штату, аби їх скасувати, то події можуть піти за іншим сценарієм, ніж це було 2020 року", - додає Джессіка Тейлор з The Cook Political Report.

Очікується, що за два роки Дональд Трамп знову змагатиметься за президентське крісло Фото: Stephen Maturen/AFP/Getty Images

Історичний момент для США

Брендон Конрадіс констатує, що ще ніколи в історії США на високі посади не балотувалася така висока кількість політиків, які відкрито не визнають легітимність чинного президента країни. "Таке відчуття, що ми переживаємо безпрецедентний момент в американській історії", - зазначає оглядач.

Визначальними ці вибори можуть стати й для України. Адже в разі втрати демократами більшості в одній з палат Конгресу, це може вплинути на подальші обсяги військової підтримки України Сполученими Штатами. Республіканці заявляють, що адміністрація Байдена надто багато робить для Києва і обіцяють скоротити підтримку в разі перемоги.