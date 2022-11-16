Байден попросив Конгрес виділити Києву 37 мільярдів доларів

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні понад 37 мільярдів доларів надзвичайної допомоги для подальшого протистояння російському вторгненню, повідомила ввечері 15 листопада агенція Associated Press.

Передбачається, що ця допомога, розрахована до вересня 2023 року, включатиме:

21,7 мільярда доларів на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку,

14,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги та на підтримку функціонування українського уряду,

900 мільйонів доларів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США,

626 мільйонів доларів на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію Стратегічного нафтового резерву.

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Директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг повідомила спікерці Палати представників Ненсі Пелосі, що понад три чверті з 40 мільярдів доларів, виділених Конгресом на початку цього року для України, вже виплачені або під них взяті зобов'язання. "Разом, за сильної двопартійної підтримки в Конгресі, ми вже надали значну допомогу, яка мала критичне значення для успіху України на полі бою - і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка вичерпалася", - йдеться у листі Янг до Пелосі.

Республіканці не виписуватимуть "порожнього чека"

Запит на виділення такої значної суми коштів для України з'явився на тлі того, що Республіканська партія готова взяти контроль над Палатою представників США за результатами проміжних виборів до Конгресу. Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який претендує на посаду спікера, вже попередив, що його однопартійці не підтримають виписування "порожнього чека" для України, якщо вони отримають більшість.

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Останній пакет військової допомоги США Україні на 400 мільйонів доларів, про який стало відомо 10 листопада, включав, зокрема, чотири системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, а також боєприпаси до зенітних ракетних систем Hawk. 4 листопада міністерство оборони США також оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, до якої увійшли, зокрема, 1100 тактичних дронів-камікадзе Phoenix Ghost, 40 броньованих річкових катерів та фінансування модернізації ракет протиповітряної оборони для зенітно-ракетних комплексів HAWK та танків Т-72, які надаться Чехія.

Загалом, за офіційною інформацією Державного департаменту США , починаючи з січня 2021 року Вашингтон виділив приблизно 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги Україні.