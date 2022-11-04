США дадуть Україні танки Т-72 і дрони Phoenix Ghost

Як повідомляється на сайті Пентагону, нова допомога буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка передбачає закупівлю озброєння у виробників через довгострокові контракти, а не передачу з власних запасів. Таким чином оголошена допомога "є початком процесу укладання контрактів".
Допомога включатиме, зокрема:
фінансування модернізації ракет протиповітряної оборони для зенітно-ракетних комплексів HAWK, поставка яких очікується в майбутньому
фінансування модернізації 250 бронетранспортерів M1117
тактичні захищені системи зв'язку та системи спостереження.
90 танків Т-72Б від США, Нідерландів та Чехії
Крім того, США, Чехія та Нідерланди нададуть Україні 90 модернізованих і відремонтованих танків Т-72Б, у яких, зокрема, буде вдосконалена оптику та засоби зв'язку.
Танки надасть Чехія, а США та Нідерланди оплатять модернізацію 45 танків кожна. Як повідомили в міністерстві оборони Нідерландів, на це країна виділить 45 мільйонів доларів, а ще на 75 мільйонів передасть Києву іншу важку військову техніку. Частина танків буде доставлена в Україну до кінця грудня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив у Twitter, що впродовж грудня будуть передані 26 відновлених і модернізованих танків.
Крім того, в Пентагоні оголосили про створення штаб-квартири з безпекової допомоги Україні в Німеччині. З неї контролюватимуть всі передачі зброї та підготовку українських військових. Як заявили в міноборони США, новий командний пункт, який називається Група сприяння безпеці Україні, "сигналізує про більш постійну, довгострокову програму продовження допомоги Києву в його боротьбі з Росією".
Про попередній транш військової допомоги Україні США оголосили 28 жовтня. Він включав боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 125 броньованих машин HMMWV, понад 1300 протитанкових систем і чотири засоби військового супутникового зв'язку на 275 мільйонів доларів.
Включно з сьогоднішнім оголошенням США надали Україні 18,9 мільярда доларів на безпекові потреб за час президенства Джо Байдена. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США 18,2 мільярда доларів військової допомоги. З 2014 року Вашингтон виділив понад 21 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні.