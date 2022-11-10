Новий пакет допомоги від США включатиме системи ППО Avenger

Україні нададуть чотири системи ППО малої дальності Avenger, а також боєприпаси до HIMARS та Hawk.

США нададуть Україні військову допомогу ще на 400 мільйонів доларів, до нового пакета увійдуть, зокрема, чотири системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, а також боєприпаси до зенітних ракетних систем Hawk, повідомила речниця Пентагону у четвер, інформує Reuters.

Як додає агенція AP з посиланням на кількох чиновників США, пакет допомоги міститиме велику кількість боєприпасів і, вперше, високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger. Також у пакеті, окрім Avenger та боєприпасів до систем Hawk, будуть міномети та боєприпаси для реактивних ракетних систем HIMARS.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет допомоги включатиме важливе посилення ППО України. "Це посилення протиповітряної оборони буде критично важливим для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критичну цивільну інфраструктуру", - сказав Салліван.

США відмовили Україні щодо постачання літаків та ударних дронів

Раніше президент США Джо Байден заявив, що не погоджується на багато речей, які Україна хотіла б отримати від США. Як приклад він навів прохання Києва про американські літаки для прикриття українського неба.

"Ми не збираємося встрявати в третю світову війну, безпосередньо вступаючи в бойові дії", - пояснив він під час пресконференції щодо попередніх результатів голосування у Конгрес США. Натомість США постачають Україні зенітні ракетні системи, втім виключно малої дальності. "Ми не дали їм жодної ракети на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - сказав Байден.

Також США відмовилися надавати Україні розвідувально-ударні дрони MQ-1C Grey Eagle через побоювання ескалації конфлікту, повідомило в ніч на 10 листопада американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Як зазначає видання, Київ уже кілька місяців просив про ці вдосконалені сучасні безпілотники, але міністерство оборони США відхилило запит. Там нібито побоюються, що надання дронів надішле Москві сигнал про те, що Сполучені Штати дають озброєння, яке можна застосовувати для завдавання ударів по російській території.

Крім того, низка американських чиновників остерігається, що технології розробки дронів можуть бути викрадені РФ, якщо апарат потрапить до російських військ.

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