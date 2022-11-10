США відмовили Києву в сучасних розвідувально-ударних дронах

США відмовились надавати Україні розвідувально-ударні дрони MQ-1C Grey Eagle через побоювання ескалації конфлікту, повідомило в ніч на четвер, 10 листопада, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Київ уже кілька місяців просив про ці вдосконалені сучасні безпілотники, але міністерство оборони США (Пентагон) відхилило запит. Там нібито побоюються, що надання дронів надішле Москві сигнал про те, що Сполучені Штати дають озброєння, яке можна застосовувати для нанесення ударів по російській території.

Крім того, низка американських чиновників остерігається, що технології розробки дронів можуть бути викрадені РФ, якщо апарат потрапить до російських військ. Водночас, як зауважує видання, це не було основною причиною рішення, ухваленого на тлі заяв РФ про відхід з правого берега Херсонщини.

Представник компанії-виробника General Atomics підтвердив журналістам, що підприємству відомо про рішення Пентагона, але відмовився від подальших коментарів.

Раніше надати Києву ці дроні, здатні літати протягом доби, Пентагон попросили 17 членів Конгресу США від обох партій. У відповідному зверненні вони наголошували, що ретельна оцінка та пом'якшення ризиків є важливими, втім це "не повинно відбуватися за рахунок життів українців".

Байден розраховує на продовження політики підтримки України

Попри те, що,за результатами проміжних виборів до Конгресу США, швидше за все, більшість у Палаті представників (нижній палаті парламенту. - Ред.) здобудуть республіканці, що дозволить їм блокувати законодавчі ініціативи Білого дому, включно з допомогою Україні, президент Джо Байден очікує на безперервне продовження підтримки Києва. "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні", - наголосив він у ніч на четвер на пресконференції щодо попередніх результатів голосування.

При цьому Байден зазначив, що не погоджується на багато речей, які Україна хотіла би отримати від США. Як приклад, він навів прохання Києва про американські літаки для прикриття українського неба. "Ми не збираємося встрявати в третю світову війну, безпосередньо вступаючи в бойові дії", - пояснив він. Натомість США постачають Україні зенітні ракетні системи, втім виключно малої дальності. "Ми не дали їм жодної ракети на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - сказав Байден.

Водночас він наголосив, що США намагаються забезпечити Україну необхідним для "захисту та відповіді на те, що є найпотворнішою агресією, яка відбулася з часів Другої світової війни". "Тому я був би здивований, якби в лідера (республіканців Кевіна. - Ред.) Маккарті була більшість колег-республіканців, які сказали б, що вони не збираються фінансувати законні оборонні потреби України", - резюмував президент США.

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна отримала від США майже 18 мільярдів доларів військової допомоги.

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