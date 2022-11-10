Зеленський: ЗСУ звільнили вже 41 населений пункт на півдні

260-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 10 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 листопада.

На цій сторінці DW розповідала про події четверга, 10 листопада (час київський).

++22.50++

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що українські сили звільнили вже 41 населений пункт на півдні України. "Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, вже десятки", - сказав президент. Він нагадав про ціну, яку платить Україна за це звільнення територій, адже "кожен крок наших сил оборони - це життя наших воїнів". Зеленський зазначив, що це є наслідком місяців жорстокої боротьби. "Це не ворог іде - це українці великою ціною женуть окупантів", - підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що розмінування українських територій має зайняти роки, а не десятиліття. "Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв", - сказав він. "Насамперед розміновуються будинки, соціальні об'єкти, комунікації, дороги - весь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тисяч квадратних кілометрів небезпечної для життя території", - сказав також він.

++22.24++

Глави оборонних відомств Великобританії, Нідерландів та Латвії вважають, що Україна самостійно має обирати момент для початку переговорів з Росією, а також виступають проти будь-якого тиску на Київ із цього питання. Як повідомляє The Guardian, відповідні заяви міністри зробили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн в Единбурзі в четвер.

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Так, міністр оборони Великобританії Бен Воллес висловив переконання, що саме Україна має вирішити, чи хоче вона вести якісь мирні переговори, і що західні країни мають допомогти Україні "боротися за своє право вибору" без "приставлення кремлівського пістолета до її голови". Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен підтримала Воллеса, заявивши, що "важливо те, що зараз Україна знає, що може розраховувати на європейських партнерів і те, що вона перемагає за допомогою навчання, що надається західними країнами". Водночас Артіс Пабрікс, віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Латвії, закликав скептично ставитися до будь-яких пропозицій Росії про мирні переговори на даному етапі конфлікту.

++22.15++

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, аби вивести свої війська з Херсона. Про це він заявив у інтерв'ю Reuters у четвер, 10 листопада. За його словами, Росія має в Херсонській області 40-тисячний контингент і, за даними розвідки, наразі її сили залишаються в місті, на його околицях та на лівому березі Дніпра. Резніков також назвав "божевільною" ідею, що Росія може підірвати дамбу Каховської ГЕС, адже це затопить території, які контролює РФ.

В інтерв'ю Резніков також сказав, що не вірить у використання Росією ядерної зброї в Україні, оскільки це не було б ані прагматично, ані практично, але, на його думку, у випадку з Росією необхідно прорахувати всі ризики. Міністр припускає, що Індія та Китай дали Путіну зрозуміти, що використання ядерної зброї стане для них "червоною лінією".

++21.50++

Радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив у четвер, що американський президент Джо Байден не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і російською делегацією на саміті Великої двадцятки. "Президент не збирався контактувати з главою російського МЗС", - сказав Салліван.

Новий пакет допомоги від США

++21.35++

США нададуть Україні військову допомогу ще на 400 мільйонів доларів, до нового пакета увійдуть, зокрема, чотири системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, а також боєприпаси до зенітних ракетних систем Hawk, повідомила речниця Пентагону у четвер, інформує Reuters.

Як додає агенція AP з посиланням на кількох чиновників США, пакет допомоги міститиме велику кількість боєприпасів і, вперше, високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger. Також у пакеті, окрім Avenger та боєприпасів до систем Hawk, будуть міномети та боєприпаси для реактивних ракетних систем HIMARS.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет допомоги включатиме важливе посилення ППО України. "Це посилення протиповітряної оборони буде критично важливим для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критичну цивільну інфраструктуру", - сказав Салліван.

++21.20++

1570 терміналів системи Starlink, передані Польщею, вже прибули в Україну, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров."Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли є проблеми з електроенергією. Коли світло зникає - у деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", - написав Федоров у Telegram у четвер. Він зазначив, що частину терміналів буде передано цивільним адміністраціям на деокупованих територіях. "Крім того, забезпечимо Старлінками Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв'язок та інтернет", - наголосив міністр.

++20.57++

На сьогодні в Україні налічується понад 2000 невпізнаних тіл людей, які стали жертвами російської військової агресії, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян. Вона також додала, що в розпорядженні української влади є перша і єдина мобільна лабораторія, яка дає змогу виїжджати в місця масових поховань, наприклад, у Харківській області. Її надала адміністрація США. Однак Україна потребує кількох десятків таких лабораторій, щоб вчасно реагувати і швидше робити ДНК-аналізи на місцях, підкреслила Акопян. Вона додала, що Німеччина надала Києву 80 тисяч зразків реагентів і хімікатів (загальною вартістю майже 2 мільйона євро), які використовуються для ДНК-експертиз.

++20.40++

Київська міська рада ухвалила рішення повністю виключити російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Таке рішення підтримали 64 депутати, йдеться у повідомленні Київради.

++20.05++

У Київській області заборонили використання святкової ілюмінації під час новорічних свят. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання оперативного штабу ради оборони Київської області у четвер, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Рішення стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. “Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць - залишимо на потім", - написав Кулеба у Telegram.

Байден вперше зустрінеться з Сі

++19.47++

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори на полях саміту Великої двадцятки (G20) 14 листопада. Це буде перша особиста зустріч Байдена і Сі у статусі глав держав. "Лідери обговорять зусилля з підтримання та поглиблення зв'язків між США і КНР, відповідальну конкуренцію і спільну роботу там, де наші інтереси збігаються, особливо над транснаціональними викликами, що зачіпають міжнародне співтовариство", - повідомила пресслужба Білого дому. Серед іншого Джо Байден і Сі Цзіньпін планують обговорити російське вторгнення в Україну, розповів журналістам високопоставлений представник адміністрації США.

Мадрид надасть Києву ще дві системи ППО HAWK

++19.27++

Іспанія надасть Україні ще дві зенітні ракетні комплекси HAWK, повідомила у четвер міністерка оборони країни Маргарита Роблес. "Я можу сказати вам, що ще дві пускові установки буде відправлено (Україні. - Ред.) Це є відповіддю на дуже конкретний запит, який нам надійшов від НАТО та України", - зауважила Роблес, цитує Reuters. Крім зенітних ракетних комплексів, Іспанія направить Україні також батарею з шести легких гаубиць і забезпечить підготовку українських гаубичних екіпажів, повідомила Роблес. На початку листопада Іспанія вирішила надати Україні чотири системи ППО HAWK та батарею зенітного ракетного комплексу Aspide.

++19.19++

Російські окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області, й для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер. За його даними, для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку. Також триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території РФ.

++19.00++

Болгарія візьме участь у навчальній Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM UA), повідомило міністерство оборони Болгарії. "Рішенням Ради міністрів Болгарія заявила про свою готовність зробити внесок у навчальну місію. Навчання відбуватиметься на території Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща та інших країн - членів ЄС", - йдеться в повідомленні на сайті міноборони Болгарії в четвер.

У рамках болгарської участі, після узгодження з українською стороною, планується проведення навчання одним модулем підготовки бойових медиків - до 15 військовослужбовців за місяць, до чотирьох модулів впродовж року.

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++18.45++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди. "Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - зауважив український президент.

++18.26++

Якщо ЗСУ повністю повернуть контроль над правим берегом Дніпра, у межах досяжності західних високоточних ракетних систем України опиняться три ключові дороги так званого "сухопутного мосту" до Криму, а також низка російських логістичних об'єктів і складів боєприпасів. Це створить загрозу найважливішому маршруту постачання російського угруповання на півдні, пише британська газета Financial Times із посиланням на військових аналітиків. "Херсонська область стратегічно важлива з військової точки зору, оскільки дає нам вогневий контроль над дорогами з Криму, які росіяни використовують як шляхи постачання. Це буде дуже великий удар по російських силах", - підтвердив радник міноборони України Сергій Кузан.

FT відзначає заяву голови об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерала Марк Міллі, який оцінив чисельність російського угруповання на правому березі Дніпра в 30 тисяч осіб. "Їм знадобляться дні і, можливо, навіть тижні, щоб відвести ці сили на південь від цієї річки", - сказав він. Україна повідомила своїм союзникам, що планує просуватися в бік Херсона "повільно і обережно", побоюючись російських військ, які можуть залишитися в місті, і більшої загрози з іншого берега річки, розповіло FT джерело в західних дипломатичних колах.

++18.03++

Президент Володимир Зеленський запевняє, що втрати російських військ, що беруть участь у війні проти України, приблизно у 10 разів перевищують втрати української армії. В інтерв'ю CNN він зауважив, що командування РФ не шкодує солдатів та використовує їх як "гарматне м'ясо", тому російські втрати набагато більші за українські. За даними генштабу ЗСУ, втратити армії РФ убитими військовими наближаються до 80 тисяч осіб.

++17.55++

У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері у четвер пролунали чотири гучні вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров. "Бавовняний захід сонця для русні в поки що окупованому Мелітополі. Чотири гучні вибухи, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - написав він у Telegram.

++17.53++

Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та країн-партнерів, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Натомість він додав, що українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її для війни проти України. За його словами, Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн Близького Сходу. "Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану у військовій сфері", - наголосив Ніколенко.

++17.40++

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила понад 660 атак агресора на медичні заклади України від початку війни, повідомив керівник її офісу в Україні, представник ВООЗ доктор Ярно Хабіхт. "ВООЗ підтвердила понад 660 атак на медичні заклади України з 24 лютого 2022 року. Національна влада також фіксує атаки на охорону здоров'я в країні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер. Хабіхт наголосив, що "ці атаки є порушенням міжнародного права, призвели до поранень або загибелі медичних працівників, пацієнтів, а також порушили ланцюги постачання і завдали збитків лікарням і медичним закладам".

Звільнення понад 10 населених пунктів на півдні

++17.20++

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що українська армія звільнила 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей. "Збройні сили України звільнили на межі Херсонської та Миколаївської областей 12 населених пунктів", - написав Янушевич у Telegram у четвер. Він уточнив, що площа територій, деокупованих минулої доби, становить 260 квадратних кілометрів. "Нашим мужнім захисникам вдалося посунути лінію фронту на 7 кілометрів", - підсумував Янушевич.

++16.43++

Окупанти в Луганській області радять місцевим жителям евакуюватися, при цьому вони не організовують виїзд громадян, повідомив у четвер у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Після відступу з Херсону окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати, хоча нічого не організовують", - розповів він. Також Гайдай зазначив, що Збройні сили України рухаються вперед на Луганщині, тому найближчим часом він сподівається зробити матеріали із нових визволених населених пунктів. За його словами, окупанти практично повністю знищили Білогорівку, проте їхні заяви про взяття населеного пункту не відповідають дійсності. Очільник військової адміністрації зазначив, що в районі населених пунктів Кремінна та Сватове окупанти накопичили багато резервів і ситуація там важка. Гайдай також розповів, що із захопленого Сєвєродонецька окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі.

++16.23++

Президент України Володимир Зеленський обговорив у четвер з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком надання Україні оборонної підтримки та допомоги із проходженням зимового періоду. "Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Обговорили різнобічну оборонну підтримку та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - написав Зеленський у Twitter.

У пресрелізі Даунінг-стріт натомість повідомили, що під час розмови Сунак повідомив Зеленському, що Лондон поставить Києву ще тисячу зенітних ракет і понад 25 тисяч зимових комплектів для військових.

++16.10++

Уряд Норвегії у четвер оголосив, що він виділить близько 1,5 мільярда норвезьких крон (понад 144 мільйона доларів) для створеного Великобританією міжнародного фонду для допомоги Україні.

Столтенберг: Звільнення Херсона означатиме ще одну перемогу Києва

++16.05++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обережно прокоментував заяви Москви про виведення військ з Херсона. "Ми взяли до уваги оголошення Росією про відступ з Херсона. Нам належить подивитися, яким чином ситуація розвиватиметься у найближчі дні", - сказав Столтенберг у четвер під час візиту до Риму, цитує dpa. За його словами, війська Росії перебувають під "сильним тиском" з боку українських сил, і якщо вони справді залишили Херсон, то це означатиме "ще одну перемогу для України".

++15.55++

Збройні сили України готуються до подолання оборонних укріплень ворога, відомих як "лінія Вагнера", на окупованій частині Донбасу. Про це на брифінгу у четвер повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, "історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії". "Так відповідно і у нас є, в тому числі і завдяки міжнародним партнерам, засоби подолання мінно-вибухових загороджень. На даний час ми ретельно вивчаємо хід відбудови так званої лінії (Вагнера. - Ред.) і продумуємо, як її долати. Але можу вам впевнено сказати: підійдемо - подолаємо", - зазначив Громов, цитують "Українські новини".

++15.43++

У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких були пов'язані з радянським минулим і Росією, повідомив мер міста Віталій Кличко. Зокрема було перейменовано вулиці Ломоносова (тепер вона називається вулиця Юлії Здановської), Біломорську (вулиця Катерини Гандзюк) і Генерала Карбишева (вулиця Ірини Бекешкіної). Загалом у Києві перейменували вже 204 міські об'єкти, додав Кличко.

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++15.32++

Російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні погіршили падіння ВВП до 39 відсотків у порівнянні з жовтнем 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні - 35 відсотків, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із представниками американських ЗМІ у четвер. "За підсумками 9 місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30 відсотків. Однак у разі продовження атак, а в результаті - відключень, ВВП може знизитися нижче", - цитує її слова пресслужба відомства.

++15.20++

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про насильницьке переміщення і депортацію мирних жителів із територій України, окупованих російськими військами. Для підготовки доповіді Amnesty International опитала 88 мирних жителів України, 48 з яких до війни жили в Маріуполі.

Дії окупаційної влади правозахисники назвали воєнними злочинами, які "слід кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності". Автори доповіді наголошують, зокрема, що під час насильницького переміщення жителів України з окупованих територій діти опинялися розлученими зі своїми сім'ями. Крім того, вимушених переселенців піддавали принизливим процедурам перевірки. За словами тих, хто їх пережив, ця так звана фільтрація часто супроводжувалася жорстоким поводженням і тортурами.

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++15.10++

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor повідомила у четвер, що продала свою частку в спільному підприємстві у Владивостоці за символічний один євро і таким чином припинила діяльність у Росії. Угоду закрили 24 жовтня, а частку буде передано "в найкоротші терміни" після схвалення влади. Mazda залишила за собою право викупити частку назад за ту саму суму протягом трьох років. Збиток від угоди компанія оцінила в 12 мільярдів йєн (82 мільйони євро).

++14:57++

У Києві відновлюють скло на пішохідно-велосипедному мосту, який постраждав 10 жовтня від вибуху російської ракети. З 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил. Конструкції мосту ушкоджені не були.

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++14:33++

На кордоні України з Румунією відкрили новий пункт пропуску

Вперше з 1998 року Україна збудувала "з нуля" прикордонний пункт пропуску. Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль, який відкрив його сьогодні в Чернівецькій області на державному кордоні з Румунією.

Як розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус" зможе пропускати дві тисячі громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів на добу. Згодом він має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску.

Крім того, за словами Тимошенка, на 85 відсотків готовий міжнародний пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією. Роботи планують завершити до кінця року.

++14:10++

Великобританія заморозила російські активи на 18 мільярдів фунтів

Великобританія заморозила російські активи на 18 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 20 мільярдів доларів. - Ред.). Як повідомляється на сайті британського уряду, це на шість мільярдів фунтів більше, ніж у всіх інших режимів, на які поширюються санкції: РФ обійшла Лівію та Іран і стала найбільш санкціонованою Лондоном країною.

"Ми запровадили найсуворіші санкції щодо Росії, і це підриває їхню військову машину. Наше послання чітке: ми не дозволимо (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - заявив міністр фінансів країни Ендрю Гріффіт. Від початку повномасштабної війни РФ проти України Великобританія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб, зокрема, щодо високопоставлених російських бізнесменів і політиків.

++13:47++

З жовтня Україна відновила контроль над 41 населеним пунктом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "позитивним кроком" рішення Росії вивести свої війська з Херсона. Так він відповів на запитання журналістів про перспективи переговорів між Україною та РФ, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "російські військові мінують усе що можуть" в Херсоні перед відступом. "Квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - написав він у Twitter.

У свою чергу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний каже, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію про виведення російської армії з Херсона. "Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", - наголосив він у Facebook. За його словами, з початку жовтня ЗСУ просунулись на 36,5 кілометра, а загальна площа відвойованої території сягає майже 1,4 тисячі кілометрів. Контроль вже відновлений над 41 населеним пунктом. Вчора українські військові просунулись на двох напрямках на сім кілометрів у кожному та взяли під контроль по шість населених пунктів.

У соціальних мережах тим часом ширяться зараз повідомлення про взяття під контроль ЗСУ Снігурівки на Миколаївщині.

++13:21++

РФ накопичує сили для завдання нового масованого ракетного удару - ЗСУ

Росія, ймовірно, накопичує сили для завдання нового масованого ракетного удару по території України, заявив в ефірі національного телемарафону речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, "заводи з виробництва ракет працюють у три зміни", або поповнити російські запаси боєприпасів. "Ворог побачив, що поодинокі удари майже безрезультатні, бо українська протиповітряна оборона збиває їх. Вони, імовірно, накопичують певний запас, щоб бити залпом. Це не виключається, бо не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру", - сказав він

++13:00++

Внаслідок обстрілів російською армією українських територій 9 листопада загинули п'ятеро цивільних у Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. 18 людей отримали поранення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12:45++

Вибори в США: Байден сподівається на продовження політики підтримки України

Попри те, що більшість республіканців у Палаті представників США зможе блокувати законодавчі ініціативи Білого дому, включно з допомогою Україні, президент США Джо Байден очікує на безперервне продовження підтримки Києва. "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні", - наголосив він на пресконференції, коментуючи попередні результати американських виборів.

Президент США Джо Байден Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

При цьому Байден зазначив, що не йде на багато речей, які Україна хотіла би від США. Наприклад, він не дав американські літаки для прикриття українського неба. "Ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати в третю світову війну, безпосередньо вступаючи в бойові дії", - пояснив він. Натомість США постачають Україні зенітні ракетні системи, але тільки малої дальності. "У HIMARS є два види ракет: одна, яка летить на понад 600 миль, і одна, яка летить близько 160 миль. Ми не дали їм жодної ракети на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - сказав Байден.

Водночас він наголосив, що США намагаються забезпечити Україну необхідним для "захисту та відповіді на те, що є найпотворнішою агресією, яка відбулася з часів Другої світової війни". "Тому я був би здивований, якби в лідера (республіканців Кевіна. - Ред.) Маккарті була більшість колег-республіканців, які сказали б, що вони не збираються фінансувати законні оборонні потреби України", - резюмував Байден.

++12:22++

США відмовляють Україні в дронах Gray Eagle - ЗМІ

США відмовляються надавати Україні розвідувально-ударні дрони MQ-1C Grey Eagle, щоби не погіршити відносини з Росією, заявило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За його даними, Київ уже кілька місяців просить про ці вдосконалені сучасні безпілотники, але міністерство оборони США відхиляє запит.

Безпілотник MQ-1C Gray Eagle Фото: Yonhap/picture alliance

Там нібито побоюються, що це надішле Москві сигнал про те, що США дають озброєння, яке можна застосовувати для нанесення ударів по російській території. Крім того, низка американських чиновників побоюються, що технології можуть бути викрадені РФ, якщо апарат потрапить до російських військ. Представник компанії-виробника General Atomics підтвердив журналістам, що підприємству відомо про рішення Пентагона, але відмовився від подальших коментарів.

++11:57++

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що українські військові активно оборонятимуться, якщо Росія вирішить повторити наступ з території Білорусі. "З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними. Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, сухопутних військ, повітряних сил та ракетних військ і артилерії", - повідомили в генштабі.

Тим часом сама Білорусь внесла до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

++11:32++

В ISW не вважають відступ Росії з Херсона пасткою для ЗСУ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не вважають відсnуп військ РФ з Херсона пасткою з метою заманити Збройні сили України (ЗСУ) у бої під містом.

Британські розвідники вважають, що РФ виводитиме війська з Херсона кількох днів, прикриваючись артилерійський вогнем. Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

На їхню думку, пріоритетом для російської армії є виведення сил через Дніпро та затримка українських військ, а не намагання повністю зупинити контрнаступ ЗСУ. Експерти прогнозують, що російське командування намагатиметься сповільнити просування українських військових, щоби забезпечити впорядкований відхід, а деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні. "Втім ці бої будуть засобом для досягнення мети виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - йдеться в щоденному звіті ISW, де зазначається, що відступ армії РФ є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів.

Тим часом військова розвідка міністерства оборони Великобританії зазначає у своєму щоденному зведенні, що через обмежену кількість пунктів переправи, військові РФ будуть вразливі при переході через Дніпро. "Відступаючи, російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, встановили міни, щоби сповільнити і затримати просування українських військ. Цілком ймовірно, що виведення військ відбуватиметься протягом декількох днів, при цьому оборонні позиції і артилерійський вогонь прикриватимуть сили, що відходять", - йдеться в ньому.

++11:03++

Генерал США: втрати РФ і України на війні - понад 100 тисяч солдатів

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні були вбиті або поранені понад 100 000 російських солдатів. При цьому він додав, що "те ж саме, ймовірно, стосується і української сторони", повідомляє американське видання СNN. За офіційними даними української сторони, загальні бойові втрати РФ становлять понад 78 тисяч осіб. Про свої втрати Україна не повідомляє. Російська сторона також рідко коментує свої втрати. Востаннє це трапилось 21 вересня, в день оголошення мобілізації в РФ. Тоді у міністерстві оборони Росії заявили, що загинули менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

Виступаючи на економічному заході в Нью-Йорці, генерал Міллі також сказав, що під час війни загинули близько 40 тисяч цивільних. Організація Об'єднаних Націй верифікувала дані про понад шість тисяч загиблих цивільних в Україні. Тим часом агенція Reuters зазначає, що за оцінками української влади, тільки в окупованому Маріуполі на Донеччині могли загинути близько 80 тисяч осіб.

++10:38++

Президент США Джо Байден вважає, що співпраця та технічні відносини американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска з іншими країнами "заслуговують на те, щоб на них звернули увагу". "Незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я не кажу цього. Я кажу, що це варте того, щоби до нього придивитися. І це все, що я скажу", - заявив він. Так Байден відповів на запитання журналіста про те, чи вважає Маска загрозою національній безпеці США та чи треба розслідувати його спільне придбання соціальної мережі Twitter із іноземними урядами, які включають саудівців.

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++10:17++

Путін відправить Лаврова на Балі, але може виступити онлайн на саміті G20

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це повідомили як у індонезійському уряді, так і в посольстві РФ у Джакарті.

Володимир Путін відправить на саміт лідерів G20 замість себе Сергія Лаврова Фото: Reuters/S. Karpukhin

"Уряд Індонезії поважає рішення російського уряду, яке сам президент Путін раніше пояснив президентові Джоко Відодо в дуже дружній телефонній розмові", - цитує Associated Press керівника відділу підтримки заходів G20. У посольстві РФ в Індонезії агентству AFP повідомили, що російську делегацію на саміті очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. "Програма президента Путіна ще опрацьовується, він може взяти участь віртуально", - сказали в там.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті G20, на який його запросили попри те, що Україна не є членом Великої двадцятки. Найімовірніше, він долучиться до зустрічі віртуально. Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін також підтвердили особисту участь в саміті.

++09:50++

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) прозвітували про ситуацію в регіонах:

Внаслідок нічних обстрілів армією РФ Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії у Нікополі постраждала 80-річна жінка. У місті пошкоджені газогін та лінії електропередач. Також електромережі понівечені в Червоногригорівській громаді. Про це повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

У Миколаєві внаслідок обстрілів міста російськими військами з реактивних систем залпового вогню "Смерч" 9 листопада одна людина отримала осколкові поранення. Обстріли пошкодили хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор. Про це пише голова ОВА Віталій Кім.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харківщини з пораненнями був госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська. У Вовчанську обстріли пошкодили інфраструктурний об'єкт, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На Донеччині за минулу добу через російські обстріли загинули троє цивільних у Бахмуті та Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох убитих під час окупації громадян у Яровій. 12 людей вчора отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

++09:21++

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області, ймовірно, з комплексів С-300. "Вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, обійшлося без жертв", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що за минулу добу армія РФ обстрілювала Запорізьку область 71 раз. Під атакою опинилися 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. 11 об'єктів зруйновані. Внаслідок обстрілів одна людина була поранена.

++08:50++

Австрія надасть на підтримку України ще 10 мільйонів євро. Як повідомляють австрійські ЗМІ, про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер під час розмови з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділем Рено-Бассо. Їхня зустріч пройшла під час кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй в Єгипті. За словами Бруннера, таким чином Австрія виявляє солідарність з народом України та робить свій внесок у стабільність в Європі.

++08:22++

Президент США Джо Байден назвав оголошений РФ відхід із Херсона свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми".

Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ.

"Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.

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++07:50++

Протягом минулої доби Росія завдала 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснила понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Збройні сили України збили п'ять безпілотників іранського виробництва "Шахед" і три дрони "Орлан". Також українська авіація знищила чотири позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

++07:26++

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Великобританія незабаром завершить постачання Збройним силам України ще близько тисячі ракет класу "земля-повітря" для зміцнення протиповітряної оборони, повідомляється на сайті британського уряду. "Це зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливі об'єкти національної інфраструктури", - заявив міністр оборони країни Бен Воллес після візиту 9 листопада на полігон, де тренують українських військових.