В ISW не вважають відхід Росії з Херсона пасткою для ЗСУ

У британській військовій розвідці та американському Інституті вивчення війни переконані, що відступ російських військ з правого берега Херсонщини є результатом контрнаступу України на півдні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не вважають відступ військ РФ з Херсона пасткою з метою заманити Збройні сили України (ЗСУ) в бої під містом. Про це йдеться у звіті ISW, опублікованому в ніч на четвер, 10 листопада.

На думку аналітиків, пріоритетом для російської армії є виведення сил через Дніпро та затримка українських військ, а не намагання повністю зупинити контрнаступ ЗСУ. Водночас вони наголошують, що битва за Херсон не завершена.

Експерти прогнозують, що російське командування намагатиметься сповільнити просування українських військових, щоби забезпечити впорядкований відхід, а деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні. "Втім ці бої будуть засобом для досягнення мети виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - йдеться в щоденному звіті ISW.

Там також зазначається, що відступ армії РФ є "природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів".

Відступ РФ з Херсона може тривати кілька днів - розвідка

У британській військовій розвідці також пояснюють нездатність Росії утримати військові сили на західному березі Дніпра тиском ЗСУ.

"Відступаючи, російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, встановили міни, щоби сповільнити і затримати просування українських військ. Цілком ймовірно, що виведення військ відбуватиметься протягом декількох днів, при цьому оборонні позиції і артилерійський вогонь прикриватимуть сили, що відходять", - попереджують розвідники в своєму щоденному зведенні, яке публікує в Twitter міністерство оборони Великобританії.

Водночас вони зауважують, що через обмежену кількість пунктів переправи, військові РФ будуть вразливі при переході через Дніпро, а втрата західного берега Херсонщини, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення щодо сухопутного мосту до Одеси.

Зеленський: Ворог не робить "жестів доброї волі"

Українська влада відреагувала на відступ Росії з Херсона стримано, до того ж закликала і громадян.

"Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо", - наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 9 листопада.

За його словами, ЗСУ рухаються "дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику", щоб втрати були якнайменші.