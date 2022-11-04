Резніков: РФ готова до "акту доброї волі" в Херсоні

Росія потенційно готова до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона, заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в п'ятницю, 4 листопада.

"Я думаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра, якраз у районі міста Херсон, Херсонської області. Але для цього все одно їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - сказав він, нагадавши про те, що в РФ називали "актами доброї волі" на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та острові Зміїний.

Останнім часом росіяни поширюють інформацію щодо можливого відведення окупаційних військ з правобережжя Херсонщини, але, на думку Резнікова, в ній є елементи інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО). "Ми серйозно ставимося до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми їх відслідковуємо, і ми довіряємо тільки даним нашої розвідки", - зауважив він.

Також міністр зазначив, що погода, зокрема, дощ сповільнює рух українських військ херсонським напрямом, а іригаційні системи та канали Херсонщини російська армія використовує як штучні траншеї. "Але я оптимістично дивлюся не тільки на херсонську операцію, а взагалі вірю абсолютно свідомо та обізнано в те, що ми завершимо цю війну шляхом повної деокупації всіх українських тимчасово окупованих з 2014 року земель і шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік", - сказав він.

"Партнери України налаштовані посилити захист неба"

Резніков повідомив, що нині пріоритетом номер один для України є протиповітряна та протиракетна оборона, і "це дуже добре зрозуміли партнери", які налаштовані зараз насамперед на посилення захисту українського неба.

"Це і нові системи Hawk 23 від Іспанії. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS уже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів. Заразми доопрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів", - сказав Резніков.

Також, за його словами, Україна отримає системи боротьби з безпілотними літальними апаратами, і дрони, які необхідні для розвідки та наведення артилерії.

Він додав, що триватиме й допомога щодо постачання Україні боєприпасів для артилерії, систем залпового вогню.

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Резніков анонсував нову військову допомогу Україні від США

Крім того, міністр оборони України анонсував нову військову допомогу від США. "Я думаю, сьогодні ми з вами почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні. Це буде за підписом президента США Джо Байдена. І там ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень", - сказав він.

Міністр також переконаний, що після проміжних виборів у США 8 листопада двопартійна підтримка України у Конгресі збережеться. На його думку, заяви щодо послаблення допомоги України після виборів, які лунають у США, є просто передвиборною риторикою.

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Боєприпаси для Gepard

Крім того, Резніков закликав Бразилію допомогти з боєприпасами для німецьких зенітних самохідних установок Gepard. "Я ще сигнал передам до вашого уряду, тому що у вас є теж можливість забезпечити нас саме боєприпасами для системи Gepard. Вони є не тільки у Швейцарії, вони є в тому числі й у Бразилії. Тому якщо ви передасте від мене таке прохання, я готовий його формалізувати", - сказав він, звертаючись до бразильського журналіста.

При цьому міністр наголосив, що таким чином Бразилія посприяє гуманітарній місії, оскільки Gepard закривають небо від іранських дронів, аби ті не зруйнували системи логістики та забезпечення зернових хабів. "З цих зернових хабів постачається зерно, соняшникова олія, кукурудза в країни, які голодують. Тому якщо ви сьогодні дасте нам ці боєприпаси, ми захистимо небо від терористичних дронів, а це означає, що це буде гуманітарна місія з вашого боку. Тому що ми збережемо життя, люди не будуть помирати від голоду в Африці та в Азії", - наголосив він.

Нагадаємо, Швейцарія вчергове відмовила Німеччини в реекспорті до України боєприпасівдля Gepard, посилаючись на "політику нейтралітету". Німеччина ж не має власного виробництва боєприпасів для 35-міліметрових гармат, які встановлені на Gepard.

Затишшя перед наступом у Херсоні: що відбувається в місті To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video