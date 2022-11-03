Швейцарія знову відмовила ФРН у боєприпасах для України

Закони Швейцарії забороняють постачання зброї до країн, де йдуть збройні конфлікти, заявили в швейцарському уряді. Україна відчуває гостру нестачу снарядів для німецьких установок Gepard.

Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Це не дозволяє політика нейтралітету Швейцарії, йдеться в оприлюдненому в четвер, 3 листопада, листі міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена міністерці оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Німеччина просила дозвіл на відправлення Україні 12,4 тисячі вироблених у Швейцарії боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, які Німеччина вже надала Києву. Ламбрехт послалася на необхідність захисту від російських крилатих ракет і безпілотників критично важливої ​​інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна.

Однак швейцарський уряд надав аналогічну відповідь до тієї, яку надіслав у червні, коли відхилив перший запит: таке рішення порушило би нейтралітет країни, оскільки Україна перебуває в стані міжнародного збройного конфлікту, повідомляє агенція Reuters.

Як зауважує агентство AFP, попри нейтралітет Швейцарія приєдналася до всіх санкцій Європейського Союзу щодо Росії за розв'язання війни проти України.

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Нестача боєприпасів

Gepard стали першим видом важкого озброєння, яке Німеччина пообіцяла передати Україні. До кінця вересня Києву поставили всі 30 обіцяних зенітних установок.

У той же час, проблеми з самого початку були пов'язані з боєприпасами до Gepard. Спочатку Україні передали 60 тисяч снарядів, але з огляду на високі темпи, якими українські війська витрачають боєприпаси, цього виявилося замало.

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