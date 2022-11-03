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Gepard
Набої до кулеметів німецьких Gepard виробляють у ШвейцаріїФото: Frank Hofmann/DW
КонфліктиШвейцарія

Швейцарія знову відмовила ФРН у боєприпасах для України

Олександр Куницький
14 хв. тому

Закони Швейцарії забороняють постачання зброї до країн, де йдуть збройні конфлікти, заявили в швейцарському уряді. Україна відчуває гостру нестачу снарядів для німецьких установок Gepard.

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Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Це не дозволяє політика нейтралітету Швейцарії, йдеться в оприлюдненому в четвер, 3 листопада, листі міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена міністерці оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Німеччина просила дозвіл на відправлення Україні 12,4 тисячі вироблених у Швейцарії боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, які Німеччина вже надала Києву. Ламбрехт послалася на необхідність захисту від російських крилатих ракет і безпілотників критично важливої ​​інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна.

Однак швейцарський уряд надав аналогічну відповідь до тієї, яку надіслав у червні, коли відхилив перший запит: таке рішення порушило би нейтралітет країни, оскільки Україна перебуває в стані міжнародного збройного конфлікту, повідомляє агенція Reuters.

Як зауважує агентство AFP, попри нейтралітет Швейцарія приєдналася до всіх санкцій Європейського Союзу щодо Росії за розв'язання війни проти України.

Читайте також: Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?

Нестача боєприпасів

Gepard стали першим видом важкого озброєння, яке Німеччина пообіцяла передати Україні. До кінця вересня Києву поставили всі 30 обіцяних зенітних установок.

У той же час, проблеми з самого початку були пов'язані з боєприпасами до Gepard. Спочатку Україні передали 60 тисяч снарядів, але з огляду на високі темпи, якими українські війська витрачають боєприпаси, цього виявилося замало.

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Чому Україні конче необхідна саме німецька зброя?

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