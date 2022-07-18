Нейтралітет: уряд Швейцарії відмовив у лікуванні поранених у війні українців

Федеральний уряд Швейцарії відмовив у наданні згоди на лікування поранених під час війни, яку розв'язала Росія, українців, обґрунтувавши своє рішення нейтральним статусом країни. Про це у понеділок, 18 липня, повідомляє видання Tages Anzeiger.

Влада кількох кантонів країни була готова прийняти громадян України на лікування на запит НАТО, але федеральна влада наклала вето.

"Швейцарія зазвичай надає більш якісну та ефективну підтримку своїм гуманітарним сприянням та програмами допомоги на місці, а не коли пацієнтів приймають у Швейцарії", - цитує AFP коментар міністерства закордонних справ Швейцарії.

Утім, країна готова підтримувати українські лікарні, додали у швейцарському МЗС. Шпиталям у Львові, Чернігові та Сумах надається необхідне обладнання.

Нагадаємо, у червні Швейцарія наклала вето на прохання Данії надіслати в Україну бронетранспортери Рiranha III швейцарського виробництва, посилаючись на політику нейтралітету, яка забороняє постачання зброї в зони конфлікту.

А у квітні Берн ветував реекспорт боєприпасів, які використовуються в зенітних самохідних установках "Гепард", які Німеччина пообіцяла Україні.

Проте Швейцарія поступилась політикою нейтралітету та підтримала санкції Європейського Союзу проти Росії запроваджені через війну в Україні.