На окупованій Запорізькій АЕС інцидент, загинули російські військові - мер Енергодара

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 липня.

На цій сторінці DW стежила за подіями понеділка, 18 липня (час київський).

++22.45++

Дев'ятеро російських військових отримали поранення внаслідок невідомої події на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС, є також загиблі, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram. "У другій половині дня в міську лікарню терміново доставлено дев’ятьох військових країни-терориста з пораненнями різного ступеня тяжкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один із них у тяжкому стані - у реанімації. Також є загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо", - написав Орлов. Він зазначив, що наразі невідома причина цього інциденту, унаслідок якого російські військові, які окупували й тримали під контролем атомну станцію, отримали поранення.

Перевірити інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

++22.15++

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив "хороші новини" перед зустріччю Контактної групи з оборонної підтримки України ("Рамштайн-4"), написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. "Я обговорив з нашим великим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч в рамках "Рамштайну": ми погодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль над озброєннями, яке прибуває в Україну та інше. Також Ллойд Остін має деякі хороші новини, але деталі з'являться дещо пізніше", - написав Резніков.

Читайте також: Хто та які системи озброєнь постачає Україні

++22.05++

Українським військовим вдалося стабілізувати оперативну ситуацію у країні, повідомив у телефонній розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива", - зазначив він у Telegram. Залужний подякував Вашингтону та союзникам за надану Україні підтримку.

++20.45++

Дмитро Кулеба закликав ЄС не піддаватися на шантаж і не боятися загнати РФ у кут. "Відступити та підкоритися його (Путіна. - Ред.) вимогам не вдасться, і це ніколи не працювало. Це пастка… Він не лише не дасть Україні та Європі спокою, якщо ми задовольнимо його ультиматуми, а й посилить тиск і шантаж. Якщо Росія зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гіршими за все, із чим ми вже маємо справу. Ми повинні перемогти Росію", - сказав міністр закордонних справ України у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ.

++20.00++

До Вінниці прибули дипломати 17 країн Євросоюзу та Ізраїлю, щоб висловити співчуття близьким та родинам загиблих внаслідок ракетного удару по центру міста, завданого російськими військами 14 липня, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

++19.05++

Влада Швейцарії відмовилася приймати на лікування поранених українців, оскільки це суперечить законам про швейцарський нейтралітет, повідомляє газета Tages Anzeiger. Влада кількох кантонів країни була готова прийняти громадян України на лікування на запит НАТО, але федеральна влада заборонила це робити.

Читайте більше: Нейтралітет: уряд Швейцарії відмовив у лікуванні поранених у війні українців

++18.50++

У проросійській окупаційній адміністрації Нової Каховки на Херсонщині заявляють, що українські війська завдали ракетного удару в район ГЕС. "Ступінь пошкоджень уточнюється", - повідомили "РИА Новости". Перевірити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

Каховська ГЕС знаходиться у 5 кілометрах від Нової Каховки.

++18.30++

Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляє про вибухи на об'єкті в окупованій РФ Новій Каховці.

++17.50++

Київ засудив неправомірне поводження РФ з українськими військовополоненими

Дивитись відео 30:56 Звільнена з полону Тайра: Мені одразу сказали - жити ти не будеш (01.07.2022)

Україна засуджує неправомірне поводження з українськими військовополоненими Росією, зокрема використання їх у своїх політичних цілях, ідеться у заяві МЗС України. У цьому контексті в дипвідомстві наголошують, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі ЗСУ, прийняті в добровільному порядку на військову службу за контрактом. "Відповідні особи є військовослужбовцями ЗСУ, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога", - наголошують в МЗС України.

Читайте також: У полоні "ДНР" помер громадянин Великобританії

++17.15++

ЄС та Азербайджан підписали попередню угоду щодо збільшення постачання в Європу азербайджанського газу, згідно з якою сторони розраховують довести поставки до 20 мільярдів кубометрів щороку до 2027 року. Ці наміри узгоджені у Баку главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

++17.00++

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наполягає на ефективності санкційної політики Брюсселя щодо Росії, яка розв'язала війну проти України. На відкритті зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі він заявив, що не вважає запроваджені санкції помилкою і розкритикував сумніви, що лунають щодо їхньої результативності. "Деякі європейські лідери кажуть, що санкції були помилкою. Але я не вважаю їх помилкою. Це те, що ми мали зробити і будемо продовжувати робити", - наголосив Боррель.

Читайте більше: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевняє в ефективності санкцій проти РФ

++16.30++

Верховна Рада має намір звільнити від мобілізації викладачів вищих навчальних закладів незалежно від наявності у них наукового ступеня. Відповідний законопроєкт ухвалений у першому читанні. Передбачається, що призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки. Також пропонується усунути щодо таких осіб вимогу про обов'язкову наявність у них вченого звання та наукового ступеня.

Нагадаємо, 12 червня набув чинності закон про звільнення від мобілізації студентів та педагогів професійно-технічних училищ.

++16.00++

Дивитись відео 08:23 Наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі? (15.07.2022)

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її війська перетнуть кордон на підтримку російського вторгнення, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. "Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", - цитує Кулебу "Європейська правда".

++15.30++

Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністерки соціальної політики України. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що парламент погодив відставку Лазебної за власним бажанням. Вона написала відповідну заяву 15 липня. "Багато важливої і зразкової роботи було зроблено. Дякуємо пані міністру за результативну працю", - написав прем'єр у Telegram.

Очікується, що міністерство може очолити глава департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента України Оксана Жолнович.

++15.12++

Нацбанк випустив монети "Ой у лузі червона калина"

Національний банк України вводить в понеділок в обіг пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина". "Вони присвячені українській пісні, яка під час кривавої війни Росії проти України стала новим символом незламності українського народу та об'єднала борців за свободу України в усьому світі", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Монети випущені номіналом 5 гривень з нейзильберу в кількості 250 тися штук і номіналом 10 гривень зі срібла в кількості 5 тисяч штук. "На аверсі монет зображена стилізована композиція: захисники різних поколінь - козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України підіймають калину - опоетизований символ України, крона якої нагадують обриси кордонів нашої Батьківщини. Угорі напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!". На реверсі на дзеркальному тлі угорі продовження пісні: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". У центрі зображено гілку - листок та ягоди калини", - повідомляє НБУ.

++14.58++

Війська РФ випустили по Одеській області чотири ракети повітряного базування з трьох літаків Су-35 об 11 годині в понеділок. Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", одну ракету збили над морем, дві влучили в об'єкт військової інфраструктури, одна - в міст через Дністровський лиман, який російська армія продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує. Постраждалих немає.

++14.31++

Європейські танкери нарощують перевезення нафти з РФ - ЗМІ

Грецький нафтовий танкер New Hellas

Європейські компанії-власники танкерів намагаються максимально наростити перевезення російської нафти до набуття чинності енергетичних санкцій щодо РФ у грудні, пише The Wall Street Journal. Зокрема, за даними видання, грецькі власники танкерів, на яких припадає майже третина світового флоту, в травні та червні перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти. За ці два місяці грецькі судна 151 раз заходили до російських портів у Чорному та Балтійському морях порівняно з 89 заходами за той же період минулого року, пише WSJ.

Читайте також: Саудівська Аравія готова покрити можливий дефіцит нафти з РФ - FT

++13.58++

ЄС погодив виділення Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

Міністри закордонних справ Європейського Союзу узгодили п'ятий транш військової допомоги Україні. Як повідомив у Twitter очільник Європейської ради Шарль Мішель, загальний об'єм поставок досягнув 2,5 мільярда євро.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого запросили виступити на засіданні, подякував за це рішення. За його словами, йдеться про додаткові 500 мільйонів євро.

Читайте детальніше: ЄС погодив надання Україні військової підтримки на ще півмільярда євро

++13.23++

Великобританія: З Путіним готовий говорити один кандидат у прем'єри

Під час других теледебатів між кандидатами в прем’єр-міністри Великобританії їх запитали, чи сіли би вони на зустрічі Великої двадцятки поруч із президентом РФ Володимиром Путіним. Чинна міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс відповіла ствердно, всі інші кандидати - негативно.

Читайте докладніше: Ліз Трасс єдина з кандидатів у британські прем'єри готова зустрічатися з Путіним

++12.56++

Екскомандувач НАТО прогнозує заморожений конфлікт в Україні

Колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс прогнозує розвиток війни Росії проти України за корейським сценарієм.

На його думку, "вкрай очевидно", що воєнне протистояння "захлинулося з обох боків". Ставрідіс вважає, що війна в Україні може закінчитися через чотири-шість місяців, при цьому після завершення бойових дій ситуація може бути близькою до підсумків Корейської війни. Зокрема, він вказав на ймовірність створення між сторонами мілітаризованої зони та продовження "замороженого конфлікту".

Читайте детальніше: Екскомандувач НАТО прогнозує розвиток війни в Україні за корейським сценарієм

++12.34++

Президент України Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Служби безпеки України на першого заступника Василя Малюка. Про це йдеться в указі №504 від 18 липня.

++12.20++

Про звільнення Баканова та Венедіктової поки не йдеться - Офіс президента

Про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової поки не йдеться, заявив в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу президента України (ОПУ) Андрій Смирнов.

Баканов і Венедіктова

Він наголосив, що Баканов тимчасово усунений від виконання обов'язків, а Венедіктова відсторонена від посади. "Це пов'язано з тим, що ми всі довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих двох органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників", - пояснив Смирнов. За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент вирішить, чи вносити до парламенту подання про надання згоди на звільнення Баканова та Венедіктової. Заступник керівника ОПУ не виключив, що за результатами перевірки, Зеленський не внесе такі подання.

Читайте детальніше: Про звільнення Баканова та Венедіктової поки не йдеться - Офіс президента

++12.05++

Колишню редакторку російського державного "Першого каналу" Марину Овсяннікову звільнили після складання адміністративного протоколу за статтею про "дискредитацію" армії РФ.

Вона повідомила, що затримання пов'язане з її інтерв'ю 13 липня перед Басманним судом Москви, який заарештував російського опозиціонера Іллю Яшина, де вона сказала, що війна в Україні - це злочин і спроба втримати владу у своїх руках. Справу суд розглядатиме 21 липня.

15 липня Овсяннікова влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця", проте під час акції її не затримали.

Читайте детальніше: Овсяннікову звільнили після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ

++11.50++

H&M йде з Росії

Шведський ритейлер одягу H&M заявив про рішення згорнути діяльність у РФ. "Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії", - цитується генеральна директорка H&M Group Гелена Гельмерссон у заяві, опублікованій на сайті компанії в понеділок, 18 липня. Компанія призупинила свій бізнес в РФ на початку березня після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

++11.22++

Боррель: Блокада українських портів - питання життя і смерті для багатьох

Блокада Росією українських портів загрожує постачанню зерна десяткам тисяч вразливих до голоду людей, і має припинитись, наголосив у розмові з журналістами в понеділок високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. "Це питання життя і смерті для багатьох людей. І питання полягає в тому, що Росія повинна розблокувати і дозволити експортувати українське зерно", - цитує його слова агенція AFP.

++10.45++

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що в Новокаховській громаді зранку було чутно вибухи. "Знову горять і детонують боєприпаси ворога", - написав він у Facebook.

++10.11++

У своєму щоденному звіті військова розвідка Великобританії зазначає, що Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення сил на передовій в Україні через зменшення особового складу та втрати. Розвідники вважають, що ПВК "Вагнер" відіграла центральну роль в останніх боях, включаючи захоплення росіянами Попасної та Лисичанська на Луганщині. Водночас вони зауважують, що ці бої завдали "вагнерівцям" великих втрат, через що ПВК знижує стандарти набору, зокрема, наймає засуджених, які проходять обмежене навчання. На думку британської розвідки, це вплине на ефективність угруповання та зменшить його цінність як опори для регулярних російських військ.

++09.20++

Китай не залучений до війни в Україні, але не збирається пасивно спостерігати "склавши руки", заявив міністр закордонних справ КНР Ван І у телефонній розмові з угорським колегою Петером Сіярто. Він наголосив, що ситуація в Україні не тільки серйозно вплинула на Європу, але її негативні наслідки поширилися на весь світ, і нагадав, що Китай запропонував варіанти вирішення проблем глобальної продовольчої та енергетичної безпеки на нещодавній зустрічі Великої двадцятки. Як повідомило китайське міністерство, дипломат додав, що Пекін не збирається "підливати масла у вогонь" та зауважив, що всі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та сталої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру.

++08.39++

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) у ранкових зведеннях повідомили про ситуацію в регіонах:

Унаслідок масованого ракетного обстрілу Миколаєва з боку РФ близько третьої ночі в понеділок постраждав автосалон і салон з продажу сільськогосподарської техніки. Інші влучання були по околицях міста. За попередніми даними, озвученими Віталієм Кімом, жертв немає . В області минулої доби війська РФ обстрілювали села Лимани та Українка, постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

постраждав автосалон і салон з продажу сільськогосподарської техніки. Інші влучання були по околицях міста. За попередніми даними, озвученими Віталієм Кімом, . В області минулої доби війська РФ обстрілювали села Лимани та Українка, постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вночі в понеділок російська армія кілька разів вдарила по Нікополю з реактивних систем залпового вогню . "Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні. Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

. "Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні. Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Уночі в понеділок війська РФ завдали артилерійських ударів по Київському району Харкова . Як повідомив Олег Синєгубов, постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйновані дві житлові багатоповерхівки. Жертв і поранених немає. В області вночі ударів зазнали Богодухівський та Чугуївський райони. Протягом минулої доби внаслідок російської агресії в регіоні загинули двоє людей, ще двоє були поранені.

. Як повідомив Олег Синєгубов, постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйновані дві житлові багатоповерхівки. Жертв і поранених немає. В області вночі ударів зазнали Богодухівський та Чугуївський райони. Протягом минулої доби внаслідок російської агресії в регіоні загинули двоє людей, ще двоє були поранені. У Луганській області війська РФ намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута . "Шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону. Окупанти б'ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону", - каже Сергій Гайдай. 17 липня населені пункти на межі Луганщини та Донеччини зазнали п'яти авіаударів і 13 атак з артилерії та систем залпового вогню. За словами голови ОВА, росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, однак зазнали втрат і відійшли. Також Збройні сили України відбили наступ поблизу Білогорівки.

. "Шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону. Окупанти б'ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону", - каже Сергій Гайдай. 17 липня населені пункти на межі Луганщини та Донеччини зазнали п'яти авіаударів і 13 атак з артилерії та систем залпового вогню. За словами голови ОВА, росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, однак зазнали втрат і відійшли. Також Збройні сили України відбили наступ поблизу Білогорівки. На Донеччині протягом 17 липня внаслідок атак РФ загинули двоє мирних жителів: в Авдіївці та Новому Донбасі. Як повідомив Павло Кириленко, ще 10 людей отримали поранення.

++08.55++

Зеленський дорікнув Трюдо за турбіну для "Північного потоку"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо сказав, що українці ніколи не сприймуть рішення Оттави щодо повернення відремонтованих турбін для російського газогону "Північний потік".

Зеленський вважає, що Канада передає Німеччині турбіну "фактично в порушення санкційного режиму". Після одного порушення наступні - "лише питання часу", додав він. "Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій. Існує достатньо шляхів для транзиту російського газу в Європу. І кожна країна повинна зберігати принциповість", - наголосив глава української держави.

Читайте докладніше: Зеленський - Трюдо: Ніколи не приймемо рішення щодо турбіни для Nord Stream

++08.33++

Інспектор Бундесверу (збройних сил Німеччини) Альфонс Маіс (Alfons Mais) застерігає від неправильної оцінки потенціалу військ РФ. "Це війна на виснаження, на послаблення, яка поставить питання про те, як довго Україна може витримати. Я говорю не лише про матеріальні ресурси, а й про персонал", - цитує генерал-лейтенанта газета Handelsblatt. За його словами, перша фаза - напад на Київ - "перетворилася на катастрофу" для Москви, проте не варто недооцінювати Росію. "Армії, які були близькі до поразки, навчаються найшвидше", - вважає він.

++08.08++

Близько третьої ночі в понеділок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про черговий масований обстріл міста військами РФ. "Лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - написав він. Інші подробиці поки не відомі.

++07.57++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні на Facebook:

На Сіверському напрямку російські солдати періодично здійснюють повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій ЗСУ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку РФ намагається не допустити просування українських солдатів у бік державного кордону, здійснюючи обстріли в районах Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине.

На Слов'янському напрямку російська армія обстріляла з артилерії райони Новомиколаївки, Дібровного, Костянтинівки, Богородичного, Мазанівки, Курульки, Чепіля, Вірнопілля, Нової Дмитрівки та інших. Завдала авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку РФ обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах Донецького, Сіверського, Верхньокам'янського, Григорівки, Івано-Дар'ївки, Спірного та інших. Штурмові дії в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки ЗСУ успішно відбили .

. На Бахмутському напрямку російські солдати відійшли після безуспішного штурму в районах Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС . Неподалік Берестового вони завдали ракетно-авіаційних ударів.

. Неподалік Берестового вони завдали ракетно-авіаційних ударів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗСУ обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Всі спроби штурмів в районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар українські військові відбили , росіяни з втратами відійшли.

, росіяни з втратами відійшли. На Південнобузькому напрямку тривають обстріли з застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. РФ завдала авіаудару біля Потьомкиного.

++07.36++

Президент України Володимир Зеленський висловився за активізацію призначення керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування", - сказав він про САП.

Про НАБУ Зеленський додав: "Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника. Доручив прем'єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу".

++07.18++

РФ застосувала проти України понад три тисячі крилатих ракет

Від початку війни Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет, повідомив у відеозверненні за підсумком 144-го дня війни український президент Володимир Зеленський.

Він також прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про "судний день" в разі нападу на анексований Крим, назвавши її "не дуже тверезою". "Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні - у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга". 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав. Уже тоді Росія йшла цим шляхом - до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - сказав Зеленський.

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