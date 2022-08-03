Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та ввела санкції проти Сбербанку

Швейцарія оголосила про приєднання до останнього пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, запровадженого через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Нові обмеження включають ембарго на імпорт російського золота та заморожування активів Сбербанку, повідомляється на сайті Федеральної ради - уряду країни.

"Зважаючи на тривалу військову агресію Росії в Україні, Федеральна рада запровадила додаткові санкції проти Росії відповідно до останніх санкцій ЄС щодо золота та виробів із золота … Також заморожені активи найбільшого російського банку - Сбербанку, йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги", - йдеться в повідомленні.

Водночас Федеральна рада зазначає, що жодна з санкцій проти РФ не направлена проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Швейцарія зробила два винятки щодо фінансових операцій, пов'язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн, як це зробив ЄС. Таке рішення пояснюють протидією глобальній продовольчій та енергетичній кризі.

Раніше, 29 липня, швейцарський Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до санкційного списку ще 54 особи та дев'ять організацій. Тепер санкційний список Швейцарії повністю відповідає санкційному списку ЄС.

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Сьомий пакет санкцій ЄС

Європейський Союз 21 липня опублікував перелік нових санкцій щодо Росії за повномасштабне військове вторгнення в Україну. Він передбачає заборону на прямі та непрямі операції з російським золотом, продаж якого ЄС називає найважливішим для Росії експортом після енергоносіїв. Заборона поширюється і на ювелірні вироби.

Також розширений перелік підсанкційних товарів, які "можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки". Крім того, розширюється заборона на прийом депозитів у юридичних осіб та організацій, заснованих у третіх країнах з контрольним пакетом акцій у громадян РФ або фізичних осіб, які перебувають у Росії.

Індивідуальні санкції були запроваджені щодо 47 осіб і дев'яти організацій, серед яких мер Москви Сергій Собянін та найбільша фінансова установа РФ "Сбербанк" та інші.

Раніше ЄС уже запровадив шість пакетів санкцій щодо Росії через війну в Україні. Вони включають заморожування активів російських олігархів і чиновників, заборону на їхній в'їзд до Євросоюзу, заморожування активів Центрального банку РФ і відключення російських банків від системи обміну повідомленнями SWIFT, а також ембарго на російське вугілля та нафту.

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