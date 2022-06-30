 Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.06.2022

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Україна

Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

У ЗСУ стверджують, що росіяни залишили острів Зміїний після численних атак українських військ по їхніх позиціях. У міноборони РФ називають свій вихід "жестом доброї волі". У чому стратегічна важливість острова?

Острів Зміїний, аерозйомка, травень 2022

Острів Зміїний, аерозйомка, травень 2022

Російські війська у четвер, 30 червня, спішно покинули острів Зміїний. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил України "Південь", де стверджують, що це сталося "внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову".

Згодом російські ЗМІ підтвердили інформацію про виведення окупаційних сил РФ з українського острова. В міністерстві оборони Російської Федерації назвали це "жестом доброї волі". "Російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там перебував", - заявили там.

Острів Зміїний з перших днів війни Росії проти України став символом українського опору, коли захисники скелястої місцевості послали російський військовий корабель - ракетний крейсер "Москва"- , кажучи цензурно, "під три чорти". Відтоді оригінальний нецензурний слоган набув величезної популярності серед українців і був увічнений "Укрпоштою" на поштовій марці. Сам же російський крейсер "Москва", який погрожував Зміїному, 13 квітня був уражений, за наявними даними, українськими ракетами "Нептун" і на другий день затонув у Чорному морі. Однак крім символічного, Зміїний має передусім і стратегічне значення. 

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Стратегічне значення острова

Перші згадки про острів, як нагадує інформагенція Reuters, сягають ще древньої Греції та оповідей про Троянську війну. Греки називали його "Білий острів" або ж "Острів Ахіллеса" - відомого персонажа древньогрецької міфології, того самого, який мав єдине вразливе місце - п'яту.

Цей скелястий клаптик землі, розміром 0,17 квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 20 футбольним полям, розташований у 35 кілометрах від південно-західної прибережної лінії України, біля дельти Дунаю і поблизу морського кордону з Румунією.

Перші згадки про острів Зміїний датуються ще часами древної Греції

Перші згадки про острів Зміїний датуються ще часами древної Греції

Саме з Румунією Україна у минулому вела територіальну суперечку за цей острів, поруч з яким, за оцінками, можуть бути ще нерозвідані поклади нафти й газу. У 2009 році Міжнародний суд ООН у Гаазі врегулював суперечку щодо морського кордону між Румунією та Україною, після того, як в Києві довели, що острів Зміїний - заселений, на ньому ведеться економічна діяльність і проживає близько сотні осіб, у тому числі військовослужбовці, персонал з обслуговування маяків, науковці та їхні сім'ї.

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Сьогодні ж острів вважають стратегічно важливим для контролю та спостереженням за південно-західною ділянкою Чорного моря та міст і населених пунктів прибережної смуги, а також за торговельними морськими маршрутами, у тому числі й шляхами експорту зернових.

Росія захопила острів у лютому. У травні міністерство оборони Великобританії застерегло від того, що у разі зміцнення позицій Росії на Зміїному шляхом розміщення там систем повітряної оборони та крилатих ракет, Москва зможе домінувати в усьому північно-західному Причорномор'ї.

Водночас в останні тижні українські військові дедалі частіше стверджували, що завдають серйозної шкоди російським позиціям на острові та підбивають російські судна. Тепер, коли Україна почала отримувати від західних союзників ракети більшої дальності, подальше утримання й зміцнення позицій армії РФ на острові стало серйозним викликом для росіян.

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Українські військові вивчають обстановку на острові після відступу сил РФ

Острів Зміїний опинився у радіусі дії американських систем HIMARS, розгорнутих на українському материку. Україна лише минулого тижня отримала ці потужні ракетні системи, обіцяні і надіслані США. Крім того, на озброєнні України є й берегові протикорабельні комплекси Harpoon та самохідні українські гаубиці "Богдана", які, за даними ЗСУ, також застосовувалися для звільнення острова. "Отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon та HIMARS наражали російські сили на острові на дедалі більший ризик", - написав у соцмережі Twitter старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) у Філадельфії Роб Лі.

Експерт відкинув твердження російської сторони про "жест доброї волі" подібно до пояснень відходу армії РФ з Київщини та додав, що найважливішим у звільненні Зміїного є те, що "це може відкрити двері для експорту українського зерна з Одеси, що є критичним для економіки України та для глобального постачання продовольства".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував військовим Одеської області, "які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки". За наявними даними українського командування, зараз острів вкритий пожежею, там лунають вибухи. "Остаточні результати операції дорозвідують", - зазначається у повідомленнях.

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Міжнародні реакції

Новини про звільнення Зміїного збіглися у часі із завершенням в Мадриді саміту НАТО, де було обіцяно подальшу послідовну підтримку України. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що відступ росіян зі Зміїного є ознакою того, що Україна переможе у цій війні. "У підсумку стане очевидним, що Путін не зможе утримувати країну, яка не змириться з окупацією".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), у свою чергу, пообіцяв, що постачаючи Україні озброєння, Берлін орієнтуватиметься на США та інших союзників. Він також відхилив закиди президента РФ Путіна щодо "імперських амбіцій НАТО" та зазначив, що саме російський президент зробив імперіалізм ціллю своєю політики.

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


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