Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

Російські війська у четвер, 30 червня, спішно покинули острів Зміїний. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил України "Південь", де стверджують, що це сталося "внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову".

Згодом російські ЗМІ підтвердили інформацію про виведення окупаційних сил РФ з українського острова. В міністерстві оборони Російської Федерації назвали це "жестом доброї волі". "Російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там перебував", - заявили там.

Острів Зміїний з перших днів війни Росії проти України став символом українського опору, коли захисники скелястої місцевості послали російський військовий корабель - ракетний крейсер "Москва"- , кажучи цензурно, "під три чорти". Відтоді оригінальний нецензурний слоган набув величезної популярності серед українців і був увічнений "Укрпоштою" на поштовій марці. Сам же російський крейсер "Москва", який погрожував Зміїному, 13 квітня був уражений, за наявними даними, українськими ракетами "Нептун" і на другий день затонув у Чорному морі. Однак крім символічного, Зміїний має передусім і стратегічне значення.

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Стратегічне значення острова

Перші згадки про острів, як нагадує інформагенція Reuters, сягають ще древньої Греції та оповідей про Троянську війну. Греки називали його "Білий острів" або ж "Острів Ахіллеса" - відомого персонажа древньогрецької міфології, того самого, який мав єдине вразливе місце - п'яту.

Цей скелястий клаптик землі, розміром 0,17 квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 20 футбольним полям, розташований у 35 кілометрах від південно-західної прибережної лінії України, біля дельти Дунаю і поблизу морського кордону з Румунією.

Перші згадки про острів Зміїний датуються ще часами древної Греції

Саме з Румунією Україна у минулому вела територіальну суперечку за цей острів, поруч з яким, за оцінками, можуть бути ще нерозвідані поклади нафти й газу. У 2009 році Міжнародний суд ООН у Гаазі врегулював суперечку щодо морського кордону між Румунією та Україною, після того, як в Києві довели, що острів Зміїний - заселений, на ньому ведеться економічна діяльність і проживає близько сотні осіб, у тому числі військовослужбовці, персонал з обслуговування маяків, науковці та їхні сім'ї.

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Сьогодні ж острів вважають стратегічно важливим для контролю та спостереженням за південно-західною ділянкою Чорного моря та міст і населених пунктів прибережної смуги, а також за торговельними морськими маршрутами, у тому числі й шляхами експорту зернових.

Росія захопила острів у лютому. У травні міністерство оборони Великобританії застерегло від того, що у разі зміцнення позицій Росії на Зміїному шляхом розміщення там систем повітряної оборони та крилатих ракет, Москва зможе домінувати в усьому північно-західному Причорномор'ї.

Водночас в останні тижні українські військові дедалі частіше стверджували, що завдають серйозної шкоди російським позиціям на острові та підбивають російські судна. Тепер, коли Україна почала отримувати від західних союзників ракети більшої дальності, подальше утримання й зміцнення позицій армії РФ на острові стало серйозним викликом для росіян.

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Українські військові вивчають обстановку на острові після відступу сил РФ

Острів Зміїний опинився у радіусі дії американських систем HIMARS, розгорнутих на українському материку. Україна лише минулого тижня отримала ці потужні ракетні системи, обіцяні і надіслані США. Крім того, на озброєнні України є й берегові протикорабельні комплекси Harpoon та самохідні українські гаубиці "Богдана", які, за даними ЗСУ, також застосовувалися для звільнення острова. "Отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon та HIMARS наражали російські сили на острові на дедалі більший ризик", - написав у соцмережі Twitter старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) у Філадельфії Роб Лі.

Експерт відкинув твердження російської сторони про "жест доброї волі" подібно до пояснень відходу армії РФ з Київщини та додав, що найважливішим у звільненні Зміїного є те, що "це може відкрити двері для експорту українського зерна з Одеси, що є критичним для економіки України та для глобального постачання продовольства".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував військовим Одеської області, "які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки". За наявними даними українського командування, зараз острів вкритий пожежею, там лунають вибухи. "Остаточні результати операції дорозвідують", - зазначається у повідомленнях.

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Міжнародні реакції

Новини про звільнення Зміїного збіглися у часі із завершенням в Мадриді саміту НАТО, де було обіцяно подальшу послідовну підтримку України. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що відступ росіян зі Зміїного є ознакою того, що Україна переможе у цій війні. "У підсумку стане очевидним, що Путін не зможе утримувати країну, яка не змириться з окупацією".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), у свою чергу, пообіцяв, що постачаючи Україні озброєння, Берлін орієнтуватиметься на США та інших союзників. Він також відхилив закиди президента РФ Путіна щодо "імперських амбіцій НАТО" та зазначив, що саме російський президент зробив імперіалізм ціллю своєю політики.