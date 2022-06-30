Війська РФ покинули острів Зміїний

Російські війська покинули острів Зміїний. Спершу про це в четвер, 30 червня, повідомило оперативне командування Збройних сил України "Південь".

"Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, ймовірно, залишив острів", - йшлося у повідомленні.

В ОК "Південь" кажуть, що це сталося "внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову".

"Наразі Зміїний вкритий пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", - додали в командуванні.

У міноборони РФ назвали відхід "жестом доброї волі"

Згодом російські ЗМІ повідомили, що в міністерстві оборони РФ підтвердили цю інформацію.

"Сьогодні, як крок доброї волі, російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там знаходився", - заявили там і додали, що це рішення не дозволить Україні "спекулювати на темі продовольчої кризи, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря".