 Війська РФ покинули острів Зміїний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2022

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Новини

Війська РФ покинули острів Зміїний

У ЗСУ стверджують, що росіяни покинули острів Зміїний після численних атак українських військ по їхніх позиціях. У міноборони РФ називають це "жестом доброї волі".

Острів Зміїний в акваторії Чорного моря

Острів Зміїний в акваторії Чорного моря

Російські війська покинули острів Зміїний. Спершу про це в четвер, 30 червня, повідомило оперативне командування Збройних сил України "Південь".

"Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, ймовірно, залишив острів", - йшлося у повідомленні.

В ОК "Південь" кажуть, що це сталося "внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову".

"Наразі Зміїний вкритий пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", - додали в командуванні.

У міноборони РФ назвали відхід "жестом доброї волі"

Згодом російські ЗМІ повідомили, що в міністерстві оборони РФ підтвердили цю інформацію.

"Сьогодні, як крок доброї волі, російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там знаходився", - заявили там і додали, що це рішення не дозволить Україні "спекулювати на темі продовольчої кризи, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря".

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