Родичі моряків затонулого крейсера "Москва" повідомляють про їхню загибель

Батьки та дружини російських військових, які служили на крейсері "Москва", надають розголосу інформації про їхню загибель. Досі міністерство оборони РФ не повідомляло про втрати внаслідок підбиття судна українськими ракетами "Нептун", вказуючи лише, що екіпаж евакуювали.

Однак, в соцмережах та матеріалах журналістів почали з'являтися свідчення родичів моряків, які повідомляють про загибель, поранення або втрату зв'язку із військовослужбовцями.

Так, мешканець Ялти Дмитро Шкребець першим повідомив про внесення сина-матроса до списку зниклих безвісти, опублікувавши пост у соціальній мережі "В контакте". 18 квітня він розповів, що з ним зв'язалися сім'ї з Ялти, Алупки та Санкт-Петербурга, "у яких діти - теж зниклі безвісти, теж строковики". "Сьогодні разом написали заяви у місцевому військкоматі, завтра вони будуть у військовому комісаріаті Сімферополя", - написав Шкребець. Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявляв, що російських строковиків не відправлятимуть на війну з Україною.

Монолог ще однієї жінки, чий син, за її словами, був строковиком на "Москві", опублікувало видання "Нова газета - Європа". Її син зв'язався з нею наступного дня після затоплення крейсера та розповів, що корабель був підбитий ракетами. "Загинуло близько сорока людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених", - переказує вона розповідь сина.

Журналісти проєкту "Схеми" "Радіо Свобода" зв'язалися з дружиною 41-річного мічмана Івана Вахрушева, який служив на "Москві". Вона розповіла їм, що про смерть чоловіка дізналася від командування. За її словами, безвісти зникли 27 членів екіпажу крейсера.

Потоплення "Москви"

Увечері 13 квітня Україна повідомила про атаку російського крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун", внаслідок чого корабель затонув. Згодом цю інформацію підтвердило видання New York Times із посиланням на американського чиновника з міноборони.

У Кремлі заперечили причетність українських Збройних сил до затоплення крейсера, а заявляли про детонацію боєзапасу та потоплення під час буксування. Також у РФ вказували, що екіпаж крейсера евакуювали на кораблі Чорноморського флоту. Його чисельність у різні роки, за офіційною інформацією, варіювалася від 400 до 500 людей. Державна прикордонна служба України повідомила натомість про загибель командира крейсера "Москва" Антона Купріна внаслідок вибуху та пожежі на кораблі.

Цей крейсер - саме той "російський військовий корабель", до якого українські прикордонники на острові Зміїний на початку війни зверталися з фразою, яка згодом стала крилатою.

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