 У США підтверджують підбиття ″Москви″ двома українськими ракетами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2022

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Новини

У США підтверджують підбиття "Москви" двома українськими ракетами

51-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 15 квітня.

Ракетний крейсер Москва затонув

Ракетний крейсер "Москва" затонув

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 15 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

++23.03++

Посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, посольство повноцінно відновить роботу вже 18 квітня, повідомляє міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Twitter. "Це - символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - написав міністр, подякувавши амбасадору від імені уряду країни.

Понад місяць італійська дипустанова працювала зі Львова через повномасштабне вторгнення РФ.

++21.32++

У США підтверджують підбиття "Москви" двома українськими ракетами

Дві українські ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва" в Чорному морі, що призвело до його потоплення, повідомляє New York Times із посиланням на американського чиновника з міноборони. Наразі у американської розвідки немає даних щодо точної кількості жертв. Йдеться лише про те, що частину екіпажу було помічено, коли їх підібрали рятувальні шлюпки. Крім того, видання пише, що на борту корабля в момент атаки перебували російські крилаті ракети. У крейсер влучили приблизно за 100 кілометрів на південь від Одеси. Перед тим, як затонути, якийсь час він рухався своїм ходом. За словами американського чиновника, затоплення "Москви" завдало серйозного удару по військовим планам Росії.

У Кремлі заперечували причетність українських Збройних сил до затоплення крейсера, а заявляли про детонацію боєзапасу. Також у РФ вказували, що екіпаж крейсера було евакуйовано на кораблі Чорноморського флоту. Державна прикордонна служба України повідомила натомість про загибель командира крейсера "Москва" Антона Купріна внаслідок вибуху та пожежі на кораблі.

++21.54++

ЗМІ ідентифікували російського військового та його дружину, яка в телефонній розмові, перехопленій Службою безпеки України, закликала "ґвалтувати" українок, і з'ясували, що вони мешкають у Феодосії в анексованому Криму. Журналісти проєкту "Схеми" встановили, що 27-річний Роман Биковський - у минулому строковик Росгвардії, також служив у полку та брав участь у окупації Криму Росією. Із початком повномасштабної війни у 2022 році він брав участь у захопленні Херсонщини, де був поранений. На момент резонансної розмови він був на території області, йдеться в розслідуванні. Його дружину звуть Ольга Биковська, вона проживає в окупованому Криму й виховує там їхнього сина. Подружжя родом з Орловської області РФ.

++21.19++

Російський виробник бронетехніки "Уралвагонзавод" зупиняє виробництво нових танків, зокрема "Т-90" і "Т-14" (Армата), через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих, повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР). За їхніми даними, криза виникла внаслідок введених проти РФ санкцій, зокрема через збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін на матеріали. "Попри широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих", - наголошують в ГУР. 

++20.23++

Росія оголосила 18 співробітників представництва Євросоюзу в РФ персонами нон грата та наказала їм залишити країну "найближчим часом". Таке рішення в МЗС РФ ухвалили у відповідь на висилку співробітників постпредства РФ при Євросоюзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

++19.40++

Першу партію озброєнь з нового пакету військової допомоги США на суму 800 мільйонів доларів можуть доставити в Україну протягом доби, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного високопоставленого представника Пентагону. За його словами, вантаж доправлять до кордону України, а звідти до країни його ввезуть безпосередньо українці. Вміст першої партії допомоги не розкривається. Водночас CNN нагадує, що раніше надходила інформація про постачання у пріоритетному порядку гаубиць і радарів. 13 квітня США вирішили надати додаткові 800 мільйонів доларів у вигляді зброї, боєприпасів та іншої безпекової допомоги. Йдеться про бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, гаубиці, безпілотники-камікадзе Switchblade тощо.

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++19.18++

Україна замінить Росію на чемпіонаті світу з волейболу серед чоловіків, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Ще одна чудова новина пов'язана з чемпіонатом світу з волейболу серед чоловіків FIVB 2022 року у Польщі та Словенії. Ми щойно підтвердили, що Україна замінить Росію у цьому змаганні! Українці проведуть свої матчі у Польщі. Символи мають значення!" - написав Моравецький у своєму Twitter.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник наголосив, що це сталося не лише завдяки дискваліфікації Росії, а й завдяки рейтингу, який вибороли українські волейболісти.

На початку березня через повномасштабну війну в Україні Міжнародна федерація волейболу скасувала турнір, який мав відбутися у 10 російських містах, натомість ухвалила рішення, що змагання відбудуться в Словенії та Польщі. Збірні РФ брати участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації волейболу (FIVB) та Європейської конфедерації волейболу (CEV) більше не зможуть.

++18.52++

Російські війська у п'ятницю, 15 квітня, обстріляли Харків, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, загинуло семеро людей, серед них семимісячна дитина. 34 людини поранені, з них - троє дітей.

++18.44++

Обстріл евакуаційних автобусів на Луганщині: є жертви

Військові РФ обстріляли два евакуаційні автобуси цивільних, які прямували з тимчасово окупованого Старобільська (Луганщина) до Дніпра, є поранені та загиблі, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Деталі трагедії наразі встановлюються. За словами омбудсменки, такі дії є воєнним злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни. Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні.

Ракетні удари по Київщині: місцевим жителям радять не повертатися до столиці

++18.24++

Росія завдала трьох ракетних ударів по об'єктах на Київщині 15 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Павлюк. "Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах, і до цього треба бути готовими", - сказав він в ефірі національного телемарафону.  За його даними, зберігається "небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні". У зв'язку з цим Павлюк радить мешканцям поки зачекати із повернення до Києва до "спокійніших часів".

Журналіст AFP з місця подій розповів, що один удар завдав пошкоджень військовому заводу неподалік від міжнародного аеропорту "Київ".

++18.01++

"Рубіжне перетворили на руїни"

Місто Рубіжне Луганської області, у якому до нападу РФ проживало 56 тисяч людей, перетворене нині на руїни. Про це у Facebook написав голава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він повідомив, що російська армія "знищила все" у місті. На підтвердження цього він опублікував відео, на якому видно зруйновані цивільні будинки, дороги та уламки. " Ось так реально виглядає "руській мір": горе, смерть та розруха, які несуть війська збройних сил Російської Федерації - безжалісні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста - руїни", - написав Гайдай. Він зазначив, що позиційні бої в місті досі тривають, втім "ворог успіху немає".

++17.33++

Проблем із продовольством в Україні не передбачається, адже держава забезпечена базовими продуктами й сировиною для виробництва кормів для тварин на декілька років, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський виданню "Економічна правда". За його даними, Україна щорічно споживає п'ять-сім мільйонів тонн зернових культур, тоді як у зерносховищах країни вже розміщено 20 мільйонів тонн зерна з минулого сезону й очікується 30 мільйонів тонн врожаю поточного сезону. Водночас головною проблемою міністр бачить експорт урожаю на закордонні ринки в умовах блокади українських морських портів російськими військовими кораблями. До повномасштабної війни РФ Україна щомісяця експортувала до п'яти мільйонів тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте наразі щомісяця є можливість перевозити приблизно лише 500 тисяч тонн зернових, що призводить до щомісячного недоотримання приблизно 1,5 мільярдів доларів експортних прибутків.

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++17.01++

Міністерство оборони України наразі не має прогнозів щодо використання РФ ядерної зброї, заявив речник відомства Олександр Мотузяник під час брифінгу. "Ядерна зброя - це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки. Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують". Водночас Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "зокрема, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту", зазначив речник.

++16.27++

Правоохоронці Київської області станом на п'ятницю, 15 квітня, знайшли тіла 900 цивільних, убитих російською армією на Київщині. Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов. За його словами, із Бучі вже вивезено понад 300 тіл загиблих.

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Убитий в Бучі

Слідчі ексгумують тіла убитих в Київській області

++16.12++

У Білому Домі не підтверджують поїздку Байдена до Києва

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що поїздка президента США в Україну не планується. "Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі у п'ятницю під час запису подкасту Pod Save America. Ця заява прозвучала після того, як Байден заявив журналістам про готовність відвідати Україну.

Псакі додала, що для відвідання Києва президент США повинен буде "8 годин їхати на потязі через зону бойових дій", а в плани Білого дому це "не входить". 

Джо Байден заявив у четвер, що нині вирішується питання про те, чи буде направлено до Києва представника адміністрації Білого дому, на знак підтримки з боку США. Агентство Reuters з посиланням на представників американської адміністрації повідомляло, що про візит до України самого Байдена чи віцепрезидентки Камали Харріс не йдеться, але це можуть бути держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.

++16.03++

Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях, заявив міністр економіки країни Ваган Керобян в інтерв'ю російському "РБК". Він розповів, що ціноутворення відбувається у доларах, але оплата проводиться у рублях. "Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - сказав він. Цю інформацію також підтвердив представник російського "Газпрому" Сергій Купріянов, наголосивши, що контракт із Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується".  За контрактом Вірменія отримує газ по 165 доларів за тисячу кубометрів. "Газпром" є єдиним постачальником природного газу до країни, який продається споживачам.

++15.40++

Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, аби запобігти його масовому вивозу в Росію, повідомляє білоруський концерн "Білдержхарчпром". "Нинішня зміна відпускної ціни - превентивний захід з урахуванням кон'юнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з Російською Федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі", - йдеться в повідомленні концерну. Там відмічають понад двократне зростання попиту на продукт з січня.

++15.27++

Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата за порушення дипломатичних норм, йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ країни. "Ці особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів їм доведеться покинути територію Республіки Північна Македонія", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві. Минулого місяця Північна Македонія вже вислала п'ятьох працівників російського диппредставництва через "невідповідну" дипломатичну діяльність. 

++15.00++

Обстріл Миколаєва: є поранені

Миколаївська обласна рада повідомляє про чергові обстріли росіянами житлових кварталів міста та закликає місцевих не виходити з укриттів. "Обстріляли з РЗСО (реактивна система залпового вогню. - Ред.) один з районів міста" - пише глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона наголошує, що в тому районі немає жодних військових об’єктів і під обстріли потрапляють цивільні мешканці.

Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали шість дорослих.  Вони перебувають у медичних закладах. Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 287 людей, що постраждали від атак окупантів, повідомляють в обласній раді.

 

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Володимир Кличко в інтерв'ю DW: "Ми готові до всього!" (15.04.2022)

  • Війна поставила колись мальовничий Чернігів на межу гуманітарної катастрофи. В облозі російських військ минув понад місяць: з перших днів вторгнення до початку квітня.

    Чернігів після російської навали

    Місяць в оточенні

    Війна поставила колись мальовничий Чернігів на межу гуманітарної катастрофи. В облозі російських військ минув понад місяць: з перших днів вторгнення до початку квітня.

  • Удар по готелю Україна

    Чернігів після російської навали

    Удар по "Україні"

    Колишня візитівка Чернігова - готель "Україна" на перетині центральних проспектів. Тепер ця будівля стала одним із найбільш впізнаваних символів свідомого знищення міста. Його зруйнували ракетним ударом вночі 12 березня - за поясненнями російської армії в готелі начебто базувались іноземні добровольці, які приїхали захищати Чернігів.

  • Мер міста-героя Владислав Атрошенко

    Чернігів після російської навали

    Мер міста-героя

    "У нас місту понад 1000 років, і ніколи не було прикладів, щоби його здавали комусь. Після цього, як я це заявив, по міській раді полетіло 2 ракети "Іскандер". На жаль вони впали серед будинків, в прямісенькому центрі міста. Там є дуже багато постраждалих", - розповідає мер Чернігова Владислав Атрошенко (ц).

  • Чернігів - найбільше постраждали житлові будинки

    Чернігів після російської навали

    Найбільше постраждали житлові будинки

    Міська влада та обласна адміністрація продовжують підраховувати наслідки руйнувань. Вони вже зараз сходяться в одному - найбільше постраждали житлові будинки.

  • Завали після російських бомбардувань Чернігова

    Чернігів після російської навали

    Під руїнами - спогади

    Рятувальні служби продовжують розбирати завали, витягаючи з-під них людське майно, а часом і тіла.

  • У Чернігові намагаються відновити інфраструктуру

    Чернігів після російської навали

    Інфраструктура поновиться

    Комунальники відновлюють роботу систем життєзабезпечення. Чернігів і досі лишається без опалення, в місті проблеми з водопостачанням електрикою та зв'язком.

  • Без грошей та продуктів

    Чернігів після російської навали

    Без грошей та продуктів

    Більшість магазинів та базарів у Чернігові або зачинені, або зруйновані. Городяни виживають за рахунок гуманітарної допомоги.

  • Стадіон імені Гагаріна

    Чернігів після російської навали

    Стадіон імені Гагаріна

    Стадіон футбольного клубу "Десна" зруйнований артилерійським обстрілом 5 березня та бомбардуванням з повітря 11 березня. Допомогти відновити спортивний майданчик обіцяють Німеччина та дортмунський клуб "Боруссія", гравцем якого свого часу був чернігівчанин Андрій Ярмоленко.

  • Чернігів - Музей старожитностей та його бібліотека

    Чернігів після російської навали

    Книжки під відкритим небом

    Музей старожитностей та його бібліотека, що по сусідству зі стадіоном, теж були зруйновані під час березневого бомбардування.

  • Яблуневий сад

    Чернігів після російської навали

    Яблуневий сад

    Російська армія скидала некеровані авіабомби і на житлові квартали, де в приватних будинках мешкали сотні цивільних чернігівчан. На фото: поліцейський оглядає воронку від бомби на місці колишнього яблуневого саду на околиці міста.

  • Зруйновані тричі

    Чернігів після російської навали

    Зруйновані тричі

    "Наш дім руйнували тричі: спочатку бомбами, потім потрапив артилерійський снаряд, а потім просто спалили, - розповідає місцева мешканка Ганна Дорош. - Ну, як кажуть, ворога сюди не пустили. Тільки що після цього нам робити, ми не знаємо".

  • Чернігів - бої за місто

    Чернігів після російської навали

    Бої за місто

    Російська армія обстрілювала Чернігів з трьох напрямків. З березня бої в тому числі із застосуванням важкої техніки велися вже на околицях міста. На фото: російський танк Т-80 підбитий на одній з вулиць Чернігова.

  • Школа №18 у Чернігові зруйнована під час авіанальоту 3 березня

    Чернігів після російської навали

    Без місця для навчання

    За місяць облоги в Чернігові, за даними мерії постраждали 27 шкіл та 37 дитячих садків - вцілів лише кожен п'ятий заклад. На фото: школа №18 зруйнована під час авіанальоту 3 березня. Під завалами школи рятувальники знайшли тіло чоловіка.

  • Чернігів - могили братські та безіменні

    Чернігів після російської навали

    Могили братські та безіменні

    За місяць боїв у місті загинули понад 700 городян. Тіла десятків ще й досі не ідентифіковані - деяких з них ховали, навіть не чекаючи на близьких для впізнання.

  • Чернігів - повертатись поки що небезпечно

    Чернігів після російської навали

    Повертатись поки що небезпечно

    Місцева влада побоюється, що через руйнування майже усіх промислових підприємстві і зупинку бізнесу місто не скоро назбирає грошей на відновлення та нормальне функціонування. Містян попереджають: жити в Чернігові і досі небезпечно.

  • Чернігів - залишки мирного життя

    Чернігів після російської навали

    Залишки мирного життя

    Чернігівчани повертаються до знищених квартир, щоб забрати рештки вцілілих речей. Андрій переїхав до родичів в глиб області - власного житла в нього більше нема.

  • Чернігів - евакуація триває

    Чернігів після російської навали

    Евакуація триває

    Благодійні організації продовжують вивозити з Чернігова тих, хто втрати домівки та наляканий війною, в безпечні місця. На фото: евакуація підопічних громадського єврейського центру при міській синагозі.

    Автор: Ігор Бурдига


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Докладно

Руйнування в Чернігові внаслідок російських бомбардувань

Чернігів після російської навали (фоторепортаж)

Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань.  

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