 По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2022

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Новини

По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі

Російська ракета зруйнувала значну частину будівлі ОДА у Миколаєві. У результаті удару загинуло щонайменше семеро осіб.

Зруйнована будівля Миколаївської ОДА

Зруйнована будівля Миколаївської ОДА

Семеро осіб загинуло внаслідок удару, завданого російськими військами по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зранку у вівторок, 29 березня. Про це під час свого відеозвернення до парламенту Данії повідомив президент України Володимир Зеленський. Окрім того, ще 22 особи отримали поранення.

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У своєму зверненні Зеленський запропонував Данії взяти "шефство" над Миколаєвом після війни, а також закликав посилювати санкції проти Росії, зокрема, запровадити ембарго на російську нафту та закрити порти для російських суден.

Удар по будівлі ОДА у Миколаєві

Внаслідок обстрілу було зруйновано центральну секцію дев'ятиповерхової будівлі ОДА. Її голова Віталій Кім розмістив у своєму Telegram-каналі фотографію зруйнованої будівлі.

Згодом від також опублікував відео, на якому видно момент влучання ракети у будівлю. Зранку Кім повідомив, що окупанти, зокрема, влучили і в його кабінет в будівлі ОДА.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, з-під завалів було вивільнено 18 людей, яких передали медикам. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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