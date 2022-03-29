По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі

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Російська ракета зруйнувала значну частину будівлі ОДА у Миколаєві. У результаті удару загинуло щонайменше семеро осіб.
Семеро осіб загинуло внаслідок удару, завданого російськими військами по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зранку у вівторок, 29 березня. Про це під час свого відеозвернення до парламенту Данії повідомив президент України Володимир Зеленський. Окрім того, ще 22 особи отримали поранення.
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У своєму зверненні Зеленський запропонував Данії взяти "шефство" над Миколаєвом після війни, а також закликав посилювати санкції проти Росії, зокрема, запровадити ембарго на російську нафту та закрити порти для російських суден.
Внаслідок обстрілу було зруйновано центральну секцію дев'ятиповерхової будівлі ОДА. Її голова Віталій Кім розмістив у своєму Telegram-каналі фотографію зруйнованої будівлі.
Згодом від також опублікував відео, на якому видно момент влучання ракети у будівлю. Зранку Кім повідомив, що окупанти, зокрема, влучили і в його кабінет в будівлі ОДА.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, з-під завалів було вивільнено 18 людей, яких передали медикам. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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